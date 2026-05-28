Модерната гранична система на ЕС предизвика хаос и опашки

Хаос, пропуснати полети на летище „Шарл дьо Гол“ в Париж, опашки с часове в Женева по време на ски сезона, огромни колони автомобили на пункта в Дувър и фенове на Астън Вила, блокирани в Болоня. Това са само малка част от големите проблеми, възникнали през последните седмици заради влязлата официално в сила на 10 април Entry/Exit System (EES) на Европейския съюз.

Системата засяга граждани на трети страни - британци, американци и други неевропейци. Пристигащите в Шенгенското пространство (ЕС, плюс Исландия, Норвегия и Швейцария) трябва да се регистрират при пристигане на EES терминал, който, освен че прочита паспорта, взема пръстови отпечатъци и сканира лицето. Данните се качват в базата данни и регистрацията трябва да се повтаря на всеки три години или когато пътуващият е с нов паспорт.

Затова при последващи влизания и излизания в ЕС туристите трябва да идат отново до терминал, за да проверят самоличността си с паспорт и сканиране на лицето. Ако престоят в Шенгенската зона е посрочен, терминалът ще сигнализира на граничен служител. Същото е и, ако човекът е в криминален списък.

Внедряването на EES е отлагано пет пъти и прилагането ѝ винаги е протичало бурно, с изтощени гранични служители, надпреварващи се да обработват огромни маси от хора. Някои летища дори и цели държави, пропускат процеса, което прави цялата система неефективна.

Идеята

Цифрова граница на ЕС беше замислена през 2008 г. Целта беше да се укрепят границите така, че да може да се прилагат стриктно правилата за миграция и да има сигурност, че пристигащите в страните членки не превишават престоя (90 до 180 дни, в зависимост от гражданството), като в крайна сметка процесът стане бърз и безпроблемен. Но едва през април 2016 г. Еврокомисията представи предложението за системата, а на следващото лято бе гласувана и правната рамка.

Много от настоящите проблеми на EES, бяха сигнализирани още тогава. Доклад на Европейския парламент от 2013-а подчерта, че след проучване на американската програма „е имало случаи, в които проверките при излизане трябваше да бъдат преустановени на изходите за заминаване, за да се избегнат закъснения на полети“. Възникнаха и спорове относно пръстовите отпечатъци, защото комисиите по граждански свободи на Европейския парламент бяха против масовото събиране на биометрични данни.

В крайна сметка регламентът беше договорен и датата на стартиране беше определена за 2020 г. Внедряването обаче бе отложено до 2022 г. заради Covid, след което пак беше отложено - за май 2023 г., а после и за есента на 2024 г.