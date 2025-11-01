Многохиляден митинг отбеляза 1 г. от трагедията в Нови Сад

Десетки хиляди души се събраха пред железопътната гара в Нови Сад по повод годишнината от трагичния инцидент, когато рухналата козирка на гарата погуби 16 души. Трагедията преди една година предизвика небивала вълна от протести срещу режима на президента Александър Вучич с искания за оставката му и за предсрочни избори, предаде БГНЕС.

В 12.00 часа местно време събралите се запазиха 16 минути мълчание в памет на загиналите, а след това бяха положени венци на мястото на инцидента. Сред плакатите се открояваха лозунгите "Gotov je" ("Свършен е") – фраза, използвана и при падането на режима на Слободан Милошевич, както и скандиранията "Пумпай!".

Преди това колони от протестиращи заляха улиците на Нови Сад, водени от трактори и охранявани от пътната полиция. Няколко многолюдни шествия тръгнаха от центъра на града към железопътната гара. Хиляди хора изминаха стотици километри – от Белград и дори от Нови Пазар, който се намира около 340 километра южно от столицата. Маршът им продължи 16 дни. Те се придвижваха с коли, велосипеди и дори пеша. Жителите на Нови Сад излязоха по улиците, за да ги поздравят и да се влеят в колоните.

🇷🇸 16 minutes of silence: Serbia remembers victims of station roof collapse



Novi Sad marked the anniversary of the train-station roof collapse with 16 minutes of silence — one for each life lost. People gathered at the site where, a year ago, corruption and negligence killed… pic.twitter.com/lSkPruuNey — NEXTA (@nexta_tv) 1 ноември 2025 г.

Протестите след трагедията на 1 ноември м.г. доведоха до оставката на премиера, разпадането на неговото правителство и сформирането на ново. Но националистическият президент Александър Вучич упорито остана на поста си. Вучич редовно наричаше демонстрантите финансирани от чужбина превратаджии, докато членове на неговата партия прокарваха конспиративни теории, твърдейки, че срутването на покрива на гарата може да е било режисирана атака, припомня БГНЕС. В телевизионно обръщение в петък Вучич се извини за думите си, за които, както каза, сега съжалява. "Това се отнася както за студентите, така и за протестиращите, както и за други, с които не съм съгласен. Извинявам се за това", каза Вучич, но допълни, че протестиращите са насилвали държавата.

В извънредното си обръщение снощи президентът се извини за оценения като циничен коментар по повод организираното възпоменание за 16-те жертви днес. По-рано Вучич попита "футболен мач ли ще има в Нови Сад на 1 ноември", помолен за коментар от местни журналисти за организацията на хиляди хора от цялата страна, които се придвижваха пеша към Нови Сад, за да участват в отбелязването на годишнината. В отговор на извинението на Вучич студентите го призоваха да се откаже от поста си и да насрочи предсрочни парламентарни и президентски избори.

Вчера железопътният превозвач "Сърбиявоз" обяви, че движението на всички пътнически влакове е спряно заради анонимен сигнал за поставени взривни устройства във всички влакове и линии. Ситуацията с влаковете се повтори и в навечерието на две големи антиправителствени демонстрации в Белград – на 15 март и 28 юни, когато пътническият железопътен трафик беше спрян поради анонимни сигнали за взривни устройства във влакове и по релсите. Не е установено кой стои зад тези фалшиви съобщения.

Днешното възпоменателно събитие е кулминацията на антиправителствените протести, оглавени от студенти, които започнаха след рухването на козирката на жп гарата на 1 ноември 2024 г., причинило смъртта на 16 души. Студентите блокираха над 60 факултета, а протестите се превърнаха в масови.

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Вучич отказа да насрочи. Протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

"На тази тъжна годишнина призоваваме всички да действат сдържано, да деескалират напрежението и да избягват насилие", се казва в изявление на делегацията на Европейския съюз в Сърбия по повод датата.

Година след трагичния инцидент в Нови Сад наказателната отговорност за това събитие все още не е установена и няма съдебно производство.