Кораб на Frontex потъна край гръцки остров

Днес, 08:03

Плавателен съд на агенцията на Европейския съюз за гранична и брегова охрана Frontex потъна в района на гръцкия остров Кастелоризо в югоизточната част на Егейско море, съобщи гръцката телевизия "Скай". 

Според информацията на борда на кораба е бил и посланикът на Естония в Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". 

Плавателният съд е плавал под флага на Естония. Инцидентът е станал на пристанището Мегисти след направен от екипажа завой и удар в сушата. След удара в скала корабът се е обърнал и пътниците са паднали във водата. При последвало изтичане на гориво от двигателя е възникнал и пожар.

При инцидента са ранени общо петима души, като единият от тях е в тежко състояние. Пострадалите са транспортирани с медицински хеликоптер в Атина.

Започнало е разследване с цел установяване на причините за инцидента. 

