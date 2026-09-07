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Ким Чен-ун пусна на вода нов ядрен разрушител

"Кан Гон" ще нанася унищожителни ответни удари, закани се диктаторът на Северна Корея

Днес, 07:33
Ким Чен-ун (в средата, в дъното) позира сред екипажа на новия ядрен разрушител
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Ким Чен-ун (в средата, в дъното) позира сред екипажа на новия ядрен разрушител

Севернокорейският диктатор Ким Чен-ун тържествено въведе в служба най-новия кораб ядрен разрушител на армията и обяви, че той ще нанася „унищожителни ответни удари“, съобщи държавната информационна на КНДР - КЦТА, но не уточни дали плавателният съд ще носи ядрени оръжия.

На церемонията в източния пристанищен град Вонсан, Ким заяви, че разполагането на новия кораб източно от Корейския полуостров изпраща ясен сигнал към противниците на Северна Корея. „Дойде времето да упражняваме суверенитета си в морето и под водата“, заяви Ким.

5000-тонният разрушител „Кан Гон“ е вторият от този клас, който бе въведен в експлоатация, след „Чое Хьон“, пуснат край западното крайбрежие на КНДР около три месеца по-рано.

Ким заяви по време на церемонията, че военноморските ядрени въоръжения на Северна Корея се развиват, а страната ще продължи да разширява това, което той нарича най-мощните ѝ стратегически средства в ключови морски райони, за да защитава морския си суверенитет и регионалната сигурност.

КЦТА не уточни какви оръжейни системи ще бъдат разположени на „Кан Гон“, но съобщи, че той има същите системи като „Чое Хьон“. В предишен материал на КЦТА пък се споменаваше, че разрушителите от клас „Чое Хьон“ може да бъдат въоръжени с различни оръжия, включително ракети, за които анализатори смятат, че са способни да носят ядрен боен заряд.

Ким обеща, че след 8 месеца ще покаже следващ етап от развитието на военноморските сили на КНДР, без да даде подробности. Той добави, че строителството на военноморски бази по източното крайбрежие е започнало и че страната ще създаде нови военноморски подразделения и ще строи различни класове военни кораби.

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Ким Чен-ун

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