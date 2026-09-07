Ким Чен-ун пусна на вода нов ядрен разрушител

Севернокорейският диктатор Ким Чен-ун тържествено въведе в служба най-новия кораб ядрен разрушител на армията и обяви, че той ще нанася „унищожителни ответни удари“, съобщи държавната информационна на КНДР - КЦТА, но не уточни дали плавателният съд ще носи ядрени оръжия.

На церемонията в източния пристанищен град Вонсан, Ким заяви, че разполагането на новия кораб източно от Корейския полуостров изпраща ясен сигнал към противниците на Северна Корея. „Дойде времето да упражняваме суверенитета си в морето и под водата“, заяви Ким.

A commissioning ceremony for the new naval destroyer 'Kang Kon' was held at Wonsan Port in the #DPRK on Sunday, with Kim Jong Un, General Secretary of the Workers' Party of Korea and President of the State Affairs Commission, attending the event. #KimJongUn

By Dong Haitao, Pics… pic.twitter.com/MRZuszIn9r — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) 7 септември 2026 г.

5000-тонният разрушител „Кан Гон“ е вторият от този клас, който бе въведен в експлоатация, след „Чое Хьон“, пуснат край западното крайбрежие на КНДР около три месеца по-рано.

Ким заяви по време на церемонията, че военноморските ядрени въоръжения на Северна Корея се развиват, а страната ще продължи да разширява това, което той нарича най-мощните ѝ стратегически средства в ключови морски райони, за да защитава морския си суверенитет и регионалната сигурност.

КЦТА не уточни какви оръжейни системи ще бъдат разположени на „Кан Гон“, но съобщи, че той има същите системи като „Чое Хьон“. В предишен материал на КЦТА пък се споменаваше, че разрушителите от клас „Чое Хьон“ може да бъдат въоръжени с различни оръжия, включително ракети, за които анализатори смятат, че са способни да носят ядрен боен заряд.

Ким обеща, че след 8 месеца ще покаже следващ етап от развитието на военноморските сили на КНДР, без да даде подробности. Той добави, че строителството на военноморски бази по източното крайбрежие е започнало и че страната ще създаде нови военноморски подразделения и ще строи различни класове военни кораби.