Камала Харис обмисля участие в президентския вот през 2028 г.

Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис заяви, че обмисля активно нова президентска кандидатура, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА .

"Може би. Мисля по въпроса", заяви Харис на директен въпрос дали ще се кандидатира за президент през 2028 г. Тя беше първата чернокожа жена, станала вицепрезидент на САЩ. Тя замести Джоузеф Байдън като кандидат на демократите за президентските избори през 2024 г., но претърпя провал срещу Доналд Тръмп.

Коментарът беше направен по време на годишната конвенция на National Action Network. Там се появиха някои потенциални кандидати за предстоящите президентски избори, надяващи се да спечелят подкрепата на чернокожите избиратели, които съставляват един от най-влиятелните групи, подкрепящи обикновено Демократическата партия.

Следващият сезон на президентските първични избори на Демократическата партия няма да започне сериозно преди междинните избори през ноември. Но конференцията тази седмица представи група демократи, които вече се борят за позиции в надпреварата, която обещава да бъде оспорвана. Засега поне няма ясен фаворит.