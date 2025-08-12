Медия без
Хърватия, Албания и Косово заедно купуват американско оръжие

Трите държави планират общи поръчки, учения, обмен на разузнавателна информация и действия срещу хибридни заплахи

Днес, 17:40
ЕПА/БГНЕС

Правителствата на Албания, Косово и Хърватия подготвят съвместна покупка на американски оръжия като част от споразумението за отбранително сътрудничество, подписано през месец март тази година в Тирана, предаде БГНЕС.

Трите държави работят по експертен план за общи поръчки, военни учения, обмен на разузнавателна информация и действия срещу хибридни заплахи. Планът се очаква да бъде представен за одобрение през септември. Министерствата на отбраната на Косово и Албания потвърдиха пред Радио "Свободна Европа", че експертни групи работят по плана за изпълнение на декларацията от 18 март, подписана от от изпълняващия длъжността министър на отбраната на Косово, Еюп Македончи, този на Албания, Пиро Венгу, и на Хърватия, Иван Анушич.

Преди няколко месеца хърватското правителство уточни, че към тази инициатива могат да се присъединят всички държави, които също искат да предложат подкрепа на Косово и Албания по техния европейски и евроатлантически път. Македончи каза още, че ще използват следващата среща на Американо-Адриатическата харта, която се очаква да се проведе през октомври, за да поканят регионалните партньори. 

Тези дни стана ясно и че Военната академия на въоръжените сили на Албания ще получи нов кампус по стандартите на НАТО, в който ще има академични, тренировъчни, спортни, логистични и командни зони. 

