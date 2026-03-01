Хотелите в Дубай и Абу Даби удължават безплатно престоя на блокираните туристи

Властите в Абу Даби ще поемат сметките за хотел на блокираните туристи, а днес стана ясно, че същото ще важи и за туристите в Дубай.

Една добра новина дойде за блокираните в Дубай заради войната в Иран туристи. Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) издаде официална директива към всички хотели нито един гост, който трябва да освободи стаята си, да не бъде гонен, а престоят му ще бъде удължен безплатно. Подобно решение вече взе Абу Даби.

За това уведоми върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов. "Ако сте на дата за check-out, но не можете да заминете заради отменените полети и затвореното въздушно пространство, хотелът трябва да ви позволи да удължите престоя при същите условия като оригиналната резервация. Ако не можете да покриете разходите за удължаването, а хотелът уведомява DET незабавно, и държавата се намесва.

Това е в синхрон с националното решение на General Civil Aviation Authority (GCAA): ОАЕ поема всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници – туристи, транзитни пътници, всички! Вече са подпомогнати над 20 000 души, поставени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби DCT директно поема сметките за допълнителните нощувки, а в Дубай през DET.

Ако имате близки или приятели, блокирани в Дубай или Абу Даби, кажете им да се свържат директно с хотела си или с авиокомпанията (Etihad, Emirates). Официалните канали са ключът, не се доверявайте и не разпространявайте слухове", написа Младенов в профила си във "Фейсбук".

Вчера властите на Абу Даби наредиха на хотелите да удължат престоя на блокираните от войната в Иран гости, като сметката ще бъде поета от тях. Това става ясно от указания, разпратени до хотелите.

С писмо от 28 февруари 2026 г., адресирано до генералните мениджъри на хотели, DCT Abu Dhabi отбелязва, че някои гости са достигнали планираните си дати за напускане, но не са могли да напуснат по причини извън техния контрол. Затова хотелите трябва да удължат престоя им до отпадане на ограниченията за въздушен трафик.

"Цената на удължения престой ще бъде покрита от DCT Abu Dhabi", се казва в съобщението, с което се нарежда на хотелите да изпращат всички свързани фактури на посочения от отдела имейл адрес.