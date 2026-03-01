Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хотелите в Дубай и Абу Даби удължават безплатно престоя на блокираните туристи

Нощувките ще се поемат от емирствата

02 Март 2026Обновена
Властите в Абу Даби ще поемат сметките за хотел на блокираните туристи, а днес стана ясно, че същото ще важи и за туристите в Дубай.
Властите в Абу Даби ще поемат сметките за хотел на блокираните туристи, а днес стана ясно, че същото ще важи и за туристите в Дубай.

Една добра новина дойде за блокираните в Дубай заради войната в Иран туристи. Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) издаде официална директива към всички хотели нито един гост, който трябва да освободи стаята си, да не бъде гонен, а престоят му ще бъде удължен безплатно. Подобно решение вече взе Абу Даби.

За това уведоми върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов. "Ако сте на дата за check-out, но не можете да заминете заради отменените полети и затвореното въздушно пространство, хотелът трябва да ви позволи да удължите престоя при същите условия като оригиналната резервация. Ако не можете да покриете разходите за удължаването, а хотелът уведомява DET незабавно, и държавата се намесва.
Това е в синхрон с националното решение на General Civil Aviation Authority (GCAA): ОАЕ поема всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници – туристи, транзитни пътници, всички! Вече са подпомогнати над 20 000 души, поставени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби DCT директно поема сметките за допълнителните нощувки, а в Дубай през DET.
Ако имате близки или приятели, блокирани в Дубай или Абу Даби, кажете им да се свържат директно с хотела си или с авиокомпанията (Etihad, Emirates). Официалните канали са ключът, не се доверявайте и не разпространявайте слухове", написа Младенов в профила си във "Фейсбук".

Вчера властите на Абу Даби наредиха на хотелите да удължат престоя на блокираните от войната в Иран гости, като сметката ще бъде поета от тях. Това става ясно от указания, разпратени до хотелите.

С писмо от 28 февруари 2026 г., адресирано до генералните мениджъри на хотели, DCT Abu Dhabi отбелязва, че някои гости са достигнали планираните си дати за напускане, но не са могли да напуснат по причини извън техния контрол. Затова хотелите трябва да удължат престоя им до отпадане на ограниченията за въздушен трафик.

"Цената на удължения престой ще бъде покрита от DCT Abu Dhabi", се казва в съобщението, с което се нарежда на хотелите да изпращат всички свързани фактури на посочения от отдела имейл адрес.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Абу Даби

Още новини по темата

Украйна и Русия продължават преговорите в Абу Даби
04 Февр. 2026

Ситуацията около Иран пречи на преговорите между Москва и Киев
30 Яну. 2026

Преговорите в Абу Даби завършили с обяд в почти приятелски дух
25 Яну. 2026

Wizz Air прекратява полетите от Абу Даби заради регионална нестабилност

14 Юли 2025

Държавният министър на ОАЕ посрещна Радев в Абу Даби
31 Авг. 2022

Абу Даби въведе PCR тест, карантина и проследяваща гривна за българите
05 Май 2021

Заработи първата АЕЦ в арабския свят
01 Авг. 2020

Караниколов се сдоби с 14-дневна карантина заради полета до Абу Даби
14 Апр. 2020

Премиерът Борисов прикани арабските емирства да инвестират в България

06 Окт. 2019

Борисов заминава на работно посещение в Обединените арабски емирства
05 Окт. 2019

Абу Даби очаква музея "Гугенхайм" въпреки острата критика
07 Май 2019

Цацаров заведе вътрешния министър в Абу Даби
05 Февр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?