Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Германия успя да конфискува 10 млн. евро на криптокралицата Ружа Игнатова

Парите идват от продажба на два апартамента в Лондон и ще послужат за обезщетение на жертвите

Днес, 20:32
Ружа Игнатова
Туитър/ФБР
Ружа Игнатова

Властите в редица страни по света все още издирват Ружа Игнатова - повече от година, след като германската прокуратура повдигна обвинения срещу нея за предполагаемата ѝ роля в измамната схема с криптовалута "Уанкойн" (Onecoin), предаде ДПА. 

Местонахождението на Игнатова, която се издирва от години, остава неизвестно. Днес обаче прокуратурата в Билефелд съобщи, че е успяла да конфискува около 10,1 млн. евро от активите на самопровъзгласилата се "криптокралица". 

Парите идват от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетение на жертвите.

Властите повдигнаха обвинения срещу Игнатова през септември 2025 г., за да предотвратят погасяването по давност на предполагаемите престъпления, свързани с измама (давността изтича през 2031 г.). 

Разследващи вярват, че Ружа Игнатова все още е жива
Криптокралицата Ружа Игнатова, стояща зад измама за 3,6 милиарда, "все още е жива", смята високопоставен полицейски служител.
СЕГА
25 Яну. 2026

В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви, а общият размер на нанесените щети се оценява на 57 млн. евро, като обхваща определен период на престъпна дейност между 2015 г. и 2016 г. 

Смята се, че милиони инвеститори в цял свят са били засегнати, като общият размер на щетите възлиза на няколко милиарда евро. Според обвинението подсъдимата е създала измамна схема тип пирамида, за да промотира измислената от нея криптовалута. 

Седалището на компанията на Игнатова се намираше в град Гревен, в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Игнатова е пътувала от София до Атина на 25 октомври 2017 г. и оттогава няма информация за нея. Тя продължава да фигурира в списъците на ФБР и Европол с международно издирвани лица. 

В ход е международно издирване, включващо разпространението на снимки на Игнатова. Германската прокуратура призовава всеки, който разполага с информация за местонахождението на обвиняемата, да се свърже с криминалната полиция в Дюселдорф. 

 

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Само преди няколко месеца САЩ обявиха, че ще изплатят обезщетения на жертвите на Игнатова и нейната фирма OneCoin.

"В периода 2014–2019 г. Ружа Игнатова и Карл Себастиан Гринууд, съоснователи на OneCoin Ltd. (OneCoin), заедно с други лица, са организирали мащабна международна инвестиционна измама с криптовалута, чрез която са измамили инвеститори от цял свят. OneCoin, която започна дейност през 2014 г. и беше със седалище в София, България, предлагаше и продаваше измамна криптовалута със същото име чрез глобална мрежа за многостепенен маркетинг (MLM)", разказаха тогава американските власти.

Германия: Има следа, че криптокралицата Ружа Игнатова е в България
Германската полиция върви по следа, че изчезналата криптокралица Ружа Игнатова, която е издирвана от почти всички полицейски служби в света и е сред най-търсените от ФБР лица, може да се намира в България.
СЕГА
08 Дек. 2024

Според съобщението на правосъдното министерство на САЩ, "в резултат на неверни твърдения за OneCoin, жертвите инвестираха над $4 млрд. по целия свят в измамната криптовалута. Министерството на правосъдието заведе редица дела, свързани с OneCoin, в Южния окръг на Ню Йорк". Няколко ключови фигури, участвали в схемата, са били осъдени, а Министерството е поискало наказателно отнемане на имущество, произтичащо от приходите от измамната схема. Понастоящем за компенсации на жертвите са налични над 40 млн.долара от отнетото имущество, твърдеше официален Вашингтон.

Германската гражданка Ружа Игнатова, родена в България, бе обявена през 2022 г. за международно издирване по искане на властите във ФР Германия, съобщи по онова време българското МВР.  В съобщението изрично се посочва, че тя е освободена от българско гражданство. За Игнатова, от която няма следа от 2017 г., има въведен сигнал в Шенгенската информационна система (ШИС), а целта е арест и екстрадиция на основание Европейска заповед за арест, издадена от съда в Билефелд. Тя е и сред най-издирваните лица от американското ФБР.

Едва през 2024 г. Софийската градска прокуратура (СГП) обвини задочно криптокралицата за пране на пари, както и за това, че е образувала и ръководила престъпна група за инвестиционни измами по схемата "Понци". Всичко това се е развивало от 2014 г. до 2017 г. на територията на България. Не се разбра обаче защо обвиненията идват 10 години по-късно, както и кои са участниците в престъпната група на Игнатова.

За жертви на измамата се считат 3 млн. души от 21 държави от всички континенти - Германия, Англия, Италия, Китай, Индия, Нигерия, Уганда, Виетнам и т.н.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ружа Игнатова

Още новини по темата

САЩ започват изплащане на обезщетения на жертвите на Ружа Игнатова
17 Апр. 2026

МВР е проверило служители за теч към Ружа Игнатова
30 Март 2026

Разследващи вярват, че Ружа Игнатова все още е жива
25 Яну. 2026

Германската прокуратура повдигна обвинение на Ружа Игнатова
18 Септ. 2025

Братът на Ружа Игнатова: Някъде стои и си свирка

30 Май 2025

Жертвите на Ружа Игнатова ще търсят милиарди евро от България
08 Февр. 2025

Криптокралицата Ружа Игнатова - провалът на световната полицейска система
01 Яну. 2025

Германия: Има следа, че криптокралицата Ружа Игнатова е в България
08 Дек. 2024

Адвокатът на пострадали от Ружа Игнатова: Лъжа е, че е мъртва
17 Ноем. 2024

Прокуратурата нареди ареста на криптокралицата Ружа Игнатова
12 Авг. 2024

Съд замрази активите на криптокралицата Ружа Игнатова
08 Авг. 2024

САЩ обявиха награда от 5 млн. долара за информация за Ружа Игнатова
26 Юни 2024

Братът на Ружа Игнатова свидетелства за стаи, натъпкани с пари
04 Юни 2024

BBC: Ружа Игнатова е плащала 100 000 евро на месец на Таки за охрана
03 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки