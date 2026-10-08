Германия подгони и бившия съпруг на Ружа Игнатова

Бившият съпруг на издирваната криптокралица Ружа Игнатова - Бьорн С., е изправен пред съд в Германия по обвинения в пране на пари, свързани с финансови потоци от схемата OneCoin. Процесът в Дармщат отново насочва вниманието към близкото обкръжение на изчезналата българка, която придоби преди години германско гражданство, и към въпроса доколко хората около нея са били наясно с произхода на средствата. Делото засяга плащания за около 16 млн. евро и имущество за милиони, пише германското издание Diebewertung, цитирано от БГНЕС.

От септември 2026 г. в Регионалния съд в Дармщат, бившият съпруг, който е 50-годишен адвокат, трябва да се защитава срещу обвинения в пране на пари. Прокуратурата твърди, че той е получил средства, които може да са произхождали от схемата OneCoin. По данни от досегашните публикации за процеса делото включва, наред с другото, две големи плащания на обща стойност около 16 млн. евро. Става въпрос и за средства, за които се твърди, че са достигнали до сметките на обвиняемия чрез компания, базирана в Хонконг.

Бьорн С. не е осъждан за участие в измамата OneCoin. Срещу него се води съдебен процес. Прокуратурата е повдигнала обвинения, но съдът трябва да реши дали те могат да бъдат доказани.

По данни на медиите производството е свързано и с вила в Бад Хомбург. Твърди се, че имотът е бил придобит за повече от 7 млн. евро. Разследващите проверяват подозренията, че за покупката може да са били използвани средства, произхождащи от системата OneCoin.

Върху имота вече има наложена обезпечителна ипотека. Този въпрос също е част от текущото производство и все още не е получил окончателна съдебна оценка.

Колко е знаел съпругът? Това вероятно ще бъде един от ключовите въпроси в процеса в Дармщат. Бьорн С. не е бил просто далечен познат на Игнатова. Той е бил неин съпруг. По публикувани данни е присъствал на различни събития от нейното бизнес обкръжение, както и на социални прояви, свързани с OneCoin, коментира изданието.

Правната ситуация е различна в случая с Карл Себастиан Грийнууд, който е съосновател на OneCoin заедно с Ружа Игнатова. Той е арестуван в Тайланд през 2018 г., а по-късно е екстрадиран в САЩ. През декември 2022 г. се признава за виновен по обвинения в измама и пране на пари. През септември 2023 г. е осъден на 20 години затвор. Американските разследващи смятат, че Грийнууд лично е получил огромни суми от схемата - над 300 млн. долара. Това го превръща в един от ключовите участници в схемата OneCoin, които вече са осъдени.

Вече почти девет години няма надеждна следа от Ружа Игнатова. Самопровъзгласилата се „криптокралица“ някога обещаваше на инвеститорите нов финансов свят с OneCoin. Проектът трябваше да се превърне в основен конкурент на Bitcoin. Вместо това OneCoin се превърна в една от най-големите международни измамни схеми през последните години. Милиони хора инвестираха средства. През системата преминаха милиарди. След това Ружа Игнатова изчезна, разказва още изданието.

Докато жената в центъра на аферата OneCoin все още не е заловена, хора от нейното бивше лично и бизнес обкръжение продължават да се изправят пред съдилища в Германия и САЩ.

От години се разпространяват много различни данни за сумите, свързани с OneCoin. В някои случаи се споменават до 15 млрд. евро. За надеждна оценка обаче друга цифра е от ключово значение. По данни на Министерството на правосъдието на САЩ само между четвъртото тримесечие на 2014 г. и четвъртото тримесечие на 2016 г. OneCoin е събрал от инвеститори повече от 4 млрд. евро или съпоставима сума в долари. Американското Министерство на правосъдието говори за най-малко 3,5 млн. жертви по света. Вътрешни данни на OneCoin за този период показват приходи от около 4,037 млрд. евро и предполагаема печалба от приблизително 2,735 млрд. евро. Така дори официално документираният мащаб на схемата е огромен.

Министерството на правосъдието на САЩ днес изрично определя OneCoin като измамна пирамидална схема.

По данни на американските разследващи Ружа Игнатова е летяла от София до Атина на 25 октомври 2017 г. След това публично документираната ѝ следа изчезва. Само няколко дни по-рано срещу нея вече е било повдигнато обвинение в САЩ. От юни 2022 г. тя е в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци. Днес за информация, която доведе до нейното задържане или осъждане, се предлага награда до 5 млн. долара.

През 2026 г. положението остава непроменено: Игнатова все още е на свобода. Местонахождението ѝ е неизвестно.