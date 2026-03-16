Еврокомисарят по отбрана предупреди за нападение от Русия и ракети от Иран

Много е възможно руснаците да предприемат нападение срещу нас, Русия е готова да използва между 7 и 9 милиона дрона тази година, предупреди еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс в изказване пред участниците на събитие в Брюксел, организирано от "Форум Европа". Войната в Иран може да ни се отрази не само с поскъпването на енергията, но и с ракетни нападения, добави той, цитиран от БТА.

Кубилюс отбеляза, че миналата седмица генералният секретар на НАТО Марк Рюте е посочил необходимостта от четирикратно увеличение на европейските възможности за противовъздушна отбрана (ПВО). Еврокомисирят допълни, че само в първите дни на ударите по Иран и последвалия отговор на Техеран с изстрелване на балистични ракети и дронове са били необходими толкова ракети за ПВО, колкото САЩ произвеждат за година.

Необходимо е да имаме независимо европейско ракетно производство. За да имаме сигурност, трябва да бъдем силни и независими. Европа трябва да може да сдържа, да инвестира в средства за защита на демокрацията, територията и нашия начин на живот, каза еврокомисарят. По неговите думи европейските съюзници трябва да вземат мерки за заместването на 100 хиляди войници от САЩ в Европа, след като "трансатлантическите партньори пренасочват вниманието си" към Тихия и Индийския океан. САЩ искат европейците да поемат отговорност за собствената си отбрана, нямаме причини за несъгласие с това искане, коментира Кубилюс.

Засега в Украйна не се очертава мир, посочи еврокомисарят и се позова на данни от изследване, според което загуба на Киев във войната ще струва на Европа два пъти по-скъпо, отколкото оказването на подкрепа. По неговите думи начините за взимането на европейските решения вече не отговарят на промените в света. Според него днес руските въоръжени сили са по-силни, отколкото преди нападението срещу Украйна.