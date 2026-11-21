Европейската комисия предлага сериозно затягане на правилата за издаване на визи за руски граждани. Една от мерките е да не се признават небиометричните руски паспорти. Другата предвижда да не се издават визи на хора, които са служили в руската армия след началото на войната срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г.

Европейската комисия предлага и да се забрани на руски отбори и спортисти под национален флаг да участват в състезания на територията на ЕС. Тя иска и да се ограничи финансирането на европейски спортни и културни обединеиня от руски спонсори, както и да се забрани на руснаците да бъдат ръководители в европейски спортни федерации.



Днес председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен представи 22-я пакет сакции срещу Русия. Това е по-мекият вариант на идеите за ограничава на придвижването на руснаци на територията на ЕС.

Дания настояваше страните от ЕС да преустановят издаването на туристически визи за всички руски граждани. Ден по-рано тя експулсира руския военен аташе и затегна визовата политика спрямо руснаците след опита за покушение срещу украинския рапър Киевстоунър, организиран от руските спецслужби.

Министър-председателят на Латвия Андрис Кулбергс също призова границите на ЕС да бъдат затворени за всички руски граждани. Той заяви, че европейските държави не са в състояние да проверяват стотиците хиляди руски туристи, които продължават да допускат на своя територия. „В момента е твърде опасно да се допускат толкова много хора в ЕС“, заяви Кулбергс. Той свърза предложението си със засилването на руските хибридни атаки. В Естония бяха задържани осем души, получили инструкции да атакуват предприятие, което подкрепя Украйна.

От 1 декември Естония ще затвори границата си с Русия след опит за палеж на завод за дронове, който според властите е организиран от руското военно разузнаване (ГРУ). По случая са задържани осем жители на Латвия.

През 2022 г. ЕС отмени облекчения режим за издаване на визи на руски граждани. През ноември 2025 г. Европейската комисия на практика прекрати издаването на многократни шенгенски визи за повечето руски граждани. Оттогава те трябва да подават нови документи преди всяко пътуване.

Yet another Russian visa application to Europe denied.



This lady's dream was to attend Paris Fashion Week in the decadent West, but she'll have to settle for visiting Minsk Potato Week instead. pic.twitter.com/fdGTFELIIh — Vatnik Soup (@vatniksoup) 11 ноември 2026 г.

През юни 11 европейски държави призоваха Европейската комисия да въведе допълнителни ограничения за издаването на шенгенски визи на руски граждани. Предложението беше направено от Полша, Литва, Латвия, Естония, Финландия, Швеция, Чехия, Дания, Нидерландия, както и от Норвегия и Исландия, които не са членки на ЕС.

В началото на септември Германия предложи още по-строги ограничения за издаването на туристически визи на руснаци след атака с дронове в Лайпциг. Предложението получи подкрепа в ЕС.

💩A Russian woman complains that Hungarians issued her friend an “incorrect” visa to Europe



The Schengen visa came with restrictions — entry is banned to the Czech Republic, France, Estonia, Latvia, and Lithuania.



“France surprised me the most, to be honest,” the woman says.… pic.twitter.com/IWHfUJ2bfC — NEXTA (@nexta_tv) 13 декември 2025 г.

От 16 ноември Словения прекрати приемането на документи от руски граждани за туристически, студентски и повечето видове работни визи.

«Отказали в визе, за которую заплатила 3000 долларов? Ну не очень-то и хотелось!»



— 🐵🚫 pic.twitter.com/CDREXII5Oo — карайло 🤼‍♀️ (@karaylo) 20 ноември 2026 г.

22-ият пакет санкции предвижда още изключването от SWIFT на около 60 руски банки, както и нови ограничения срещу криптосхеми и мрежи за разплащане, в това число в трети страни, които помагат да се заобикалят санкциите. Предлага се още да се забрани на европейските компания да участват в строителството, експлоатацията и ремонта на руската енергийна инфраструктура, включително нефтопреработващите заводи, които в момента Украйна всекидневно атакува. ЕК иска в черния списък да се добавят още над 70 руски плавателни съда. Тя настоява да се забрани и на европейци да заемат ръководни длъжности в руски компании.

Предложенията трябва да бъдат единодушно одобрени от всички страни на ЕС.