Белият дом уволни посланичката на САЩ в Атина

Инстаграм Кимбърли Гилфойл (вдясно) се появи в София на 30 май заедно с Руди Джулиани. Двамата бяха приети от президента Йотова

Помолихме посланик Кимбърли Гилфойл да подаде оставка. Пожелаваме ѝ всичко най-добро. Това съобщи току-що Белият дом.

Снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля да отстрани от поста й американската посланичка в Гърция, предадоха Ройтерс и БТА.

„Разглеждаме този въпрос. Не сме доволни“, заяви кратко Тръмп.

Поводът за това са публикации в американски медии за поведението на дипломатката преди да поеме поста й в Атина и информацията за нейни действия по време на мандата й в Гърция.

Кимбърли Гилфойл пое американската дипломатическа мисия в Атина през ноември 2025 г. В публичното пространство е известен фактът, че тя е имала връзка с първородния син на Тръмп - Доналд Тръмп-младши, и че четири години е била негова годеница.

През изминалите дни в американската преса се появиха твърдения, че Гилфойл е поискала от поддръжник на Тръмп пари в замяна на осигуряване на достъп до член на правителството на САЩ.

По-рано разследване на американския вестник "Уолстрийт джърнъл" разкри, че Гилфойл е заявила по време на вечеря в Атина през март тази година, че САЩ могат да повлияят за падането на правителства, давайки пример с Румъния. Тя е добавила, че САЩ могат да направят това и в други страни, включително в Гърция.

Изданието съобщаваше още за нейни контакти с представители на гръцки бизнес интереси и за присъствие на лобист на част от дипломатическите ѝ срещи. Твърденията доведоха до проверки от водещи демократи в комисиите по външни отношения на Сената и Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, докато Гилфойл отрече да е извършила нарушение и оспори начина, по който е представен разговорът от вечерята в Атина.

Публикацията на "Уолстрийт джърнъл" предизвика напрежение в Гърция, където опозиционни партии поискаха разяснения от правителството на Кириакос Мицотакис, което отрече да е имало подобен натиск. Въпросът беше поставен и на американския държавен секретар Марко Рубио, който миналата седмица беше на посещение в Атина. "Достатъчно е да кажа, че нашето посолство тук върши чудесна работа. Нашият посланик тук е силен посланик", заяви тогава Рубио в отговор на журналистически въпрос дали действията на Гилфойл са били в съответствие с етичните норми.

Според нова информация малко преди изслушването й във връзка с поемането на поста на посланик в Атина Кимбърли Гилфойл е поискала от Ерик Детерс, дарител и поддръжник на Тръмп, 100 000 долара, за да покрие задълженията си по кредитна карта. Детерс твърди, че е получил съобщение от Гилфойл с искането й, но не й е дал сумата. Според информацията на Си Ен Ен американската посланичка в Гърция е отрекла пред високопоставени служители на американското правителство да е искала пари от Детерс.

Във в. "Уолстрийт джърнъл" се съобщава и за записани разговори от Световния икономически форум в Давос. От тях става ясно, че Гилфойл е била много недоволна, че не е включена в списъка с гости на вечеря, давана в чест на сина на Доналд Тръмп - Ерик Тръмп, в т.нар. Гръцка къща в Давос. От записите става ясно, че тя оказва натиск на американски бизнесмен да й осигури достъп до вечерята в замяна на икономическа полза, казвайки, че може да му "осигури целия свят". "Уолстрийт джърнъл" разкрива, че Кимбърли е пътувала до Давос с частния самолет на гръцкия бизнесмен Александрос Ексарху и е прекарала част от коледните и новогодишните празници в компанията на корабния магнат Никос Цакос в луксозен курорт в Швейцария. Цакос е покрил разходите й и за пътуване до Париж и престой в луксозен хотел във френската столица, посочва изданието.