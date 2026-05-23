23 души са арестувани при сблъсъците на протеста в Белград

Вучич не успя да попречи на гневните студенти, въпреки че спря влаковете в Сърбия

24 Май 2026Обновена
Полицаи задържат грубо един от протестиращите
ЕПА/БГНЕС
Хиляди се събраха на антиправителствен протест в центъра на сръбската столица Белград тази вечер и издигнаха искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори. Протестът под наслов "Студентите побеждават" е първият за 2026 г. Много от участниците носеха значки с червени ръце, на които пишеше „Ръцете ви са окървавени“.

Полицията твърди, че на площада и околните улици са били 34 300 души. Организаторите ги оценяват на около 100 000.

Протестът е част от голямо движение, създало се след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен. Сръбски студенти обвиняват правителството в небрежност и корупция, довели до трагедията.

На протеста тази вечер се стигна и до сблъсъци. Задържани са 23 души, съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич, цитиран от ТАНЮГ и БТА.

Дачич каза, че въпреки предупрежденията и призивите на директора на полицията протестът и разотиването след това да бъдат мирни, са възникнали инциденти. "Искам да осъдя нападението срещу полицаи. Полицията си вършеше работата, не нападна никого. Нападението беше извършено с всякакви средства, камъни, пиротехника, много от тях бяха маскирани“, каза Дачич.

Полицията използва сълзотворен газ и шокови гранати, докато отблъскваше протестиращите. Много от студентите бяха задържани с груба сила.

 

Протестите бяха масови, въпреки че управляващите направиха всичко възможно да ги осуетят. 

Всички влакове в Сърбия спряха часове преди обявения голям студентски протест в на площад "Славия" в Белград. 
„Днес режимът на Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия (СНС) за пореден път показва колко голям е страхът от собствените им граждани“, заяви в тази връзка ръководителят на делегацията на Австрийската социалдемократическа партия в Европейския парламент Андреас Шидер. 

„Цяла Сърбия изведнъж спря – точно в деня, в който хиляди хора искат да пътуват за протеста на „Славия“. Когато една власт спира влаковете, за да попречи на гражданите да отидат на демонстрация, това вече не е знак за сила. Това е знак за паника“, написа Шидер.

„Сърбиявоз“ АД (Srbijavoz a.d.) информира потребителите на услугите си, че на 23 май 2026 г. в 4:15 ч. „Инфраструктура на сръбските железници“ (Infrastruktura železnice Srbije) е преустановила до второ нареждане движението на всички влакове по железопътната мрежа на Република Сърбия.

