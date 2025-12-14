Медия без
12 са убитите при стрелбата на плаж Бонди в Сидни

Днес, 13:37
BGNES/EPA

Поне дванадесет души са убити, а други 15 души са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, съобщи за АФП австралийската полиция. 

Атентатът е срещу еврейската общност, която е имала събиране за празника Ханука.  Според асоциацията на евреите в Австралия случилото се е "трагедия, която е била изцяло предвидима". Президентът на Израел Ицхак Херцог коментира атаката: "Нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука".

Според австралийската национална телевизия Ей Би Си един от стрелците е сред убитите. Установена е самоличността на друг от стрелците - Нарвид Акрам, който е жител на Сидни.

"Полицейска операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи по-рано полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в Х, без да дава повече подробности около инцидента, съобщи БНР.

В "Екс" бяха разпространени видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. На едно от видеата се вижда как гражданин издебва в гръб един от стрелците и успява да му вземе оръжието, вероятно спасявайки десетки животи. Сред ранените в стрелбата има и полицаи. Органите на реда съобщиха, че един от предполагаемите нападатели е в критично състояние.

 

Ключови думи:

Австралия, плаж Бонди, Ханука

