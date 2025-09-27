ИПИ призова да се замразят заплатите на чиновници, учители и лекари

Заплатите в публичния сектор трябва да бъдат замразени. Това е изводът в седмичния анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), огласен вчера. "Тенденциите заплатите да растат изпреварващо спрямо икономиката, тези в публичния сектор да растат по-бързо от тези в частния и обвързването на възнаграждения в публичния сектор с автоматични механизми е време да бъдат прекратени или поне сериозно преосмислени. В противен случай скоро ще имаме не само бюджетен, но и икономически проблем", е изводът на Лъчезар Богданов.

"Охлаждане на ръста на заплатите в обществения сектор" е и сред препоръките на МВФ от миналата седмица.

Ето какво показват данните за промяната на разходите за труд в секторите администрация и сигурност, както и образование и здравеопазване, които също са в голяма степен финансирани с публични средства.

Заплатите изпреварват БВП

За периода от второто тримесечие на 2019 г. до второто тримесечие на 2025 г. България отчита най-висок номинален ръст на заплатите на заетите в публичната администрация и сигурността в Европейския съюз - 116% или повече от удвояване. За същия период номиналният ръст на БВП е нараснал със 79,6% - също доста висок темп, но все пак с над 36 процентни пункта по-нисък.

Всички страни в топ 10 по ръст на заплатите в администрацията са от Централна и Източна Европа - конвергенцията на доходите е факт и България попада в общата тенденция. Все пак няма друга страна с удвояване на възнагражденията на държавните служители, а в няколко страни ръстът е по-нисък от нарастването на БВП за периода. Изключение от тренда е Чехия, където увеличението на заплатите в администрацията е "едва" 30%.

На другия край на подредбата са страните от т.нар. Стара Европа - там увеличението на заплащането на администрацията е до 20% (в 6 страни) и между 20 и 30% (в още 6). На дъното са Италия и Германия с ръст от едва малко над 12%. Там заплатите растат с по-нисък темп от растежа на икономиката за периода.

България е на второ място по увеличение на средната заплата в образованието (със 122%) и на четвърто - в здравеопазването (със 100%). Прави впечатление, че в много от страните ръстът на заплатите в тези два сектора - до голяма степен финансирани с публични средства, изпреварва този в администрацията и сигурността.

В бизнес сектора като цяло възнагражденията също растат с бързи темпове в целия регион, а България отново е лидер с близо 98%. Трябва да се отбележи обаче, че в повечето страни заплатите в частния сектор растат по-бавно от тези в администрацията. В България обаче ръстът в администрацията е с над 18 процентни пункта по-висок - такава голяма разлика "в полза" на държавните служители виждаме само в Хърватия и Полша от страните в региона.

БНБ предупреди: Скокът на заплатите и помощите ще качи цените След като тази година инфлацията у нас осезаемо се забави и през септември достигна до най-ниското си ниво за последните четири години -1. 2% на годишна база, в началото на 2025 г. се очертава отново да тръгне нагоре.