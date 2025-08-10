Войната свали цената на калкана

Рибните пазари във Варна изобилстват от пресен черноморски калкан - в мрежите все по-често попадат големи екземпляри с тегло около 10 килограма. Това пък свали цената на калкана – между 20 и 35 лева за килограм, в зависимост от размера, съобщи БНТ.

„Цената му е идеална. 20 лева – кашкавалът е повече. Пресен абсолютно“, коментира продавач на рибния пазар във Варна, цитиран от БНТ.

Изобилието на калкан в нашата черноморска акватория има и своето обяснение през последните години. "Невъзможността да се лови активно калкан от страна на Украйна. Вследствие дори на военни действия рибата мигрира във водите на България и Румъния", заяви д-р Николай Георгиев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури".

През тази година квотата на България за улов на калкан е увеличена до над 90 тона – със 7 тона повече спрямо 2024 г. Тя е разпределена между две големи риболовни сдружения, но също така има и индивидуални квоти за малки риболовни кораби. Според Николай Георгиев, няколко кораба от промишления риболов вече са изчерпали годишната си квота – нещо, което обикновено се случва чак в края на есента. „Обикновено това го наблюдаваме като тенденция ноември месец, дори началото на декември“, уточнява той.

Въпреки рекордния улов, рибарите твърдят, че печалбите не са толкова високи. Основният проблем според тях са посредниците. „Прекупвачите слагат доста сериозна надценка. Така са си калкулирали бизнеса. В някой случай продават на себестойност, за да нямат загуби“, казва Александър Тръпчев, председател на Рибарско сдружение „Одесос“.