Влязоха в сила нови правила за външните батерии в самолетите

Забранява се зареждането им на борда

02 Апр. 2026
Доста авиокомпании искат и външните батерии да се държат под седалката, а не в багажниците отгоре.
Доста авиокомпании искат и външните батерии да се държат под седалката, а не в багажниците отгоре.

Вече са в сила нови правила за пренасянето на литиеви външни батерии (известни и като пауърбанк) на борда на самолетите. Международната организация за гражданска авиация обяви, че на един пасажер вече са разрешени до две външни батерии и зареждането им е забранено по време на полет. Екипажите обаче ще имат право да ги ползват според операционните нужди на самолета.

Новите правила са в отговор на опасения за безопасността на външните батерии, след миналата година подобно устройство предизвика пожар, който унищожи самолет на "Еър Бусан" на пистата.

Повечето авиокомпании вече ограничават даже по-строго пренасянето на външни батерии. То е разрешено само в ръчния багаж, за да може да се реагира при евентуален проблем. Справка на сайта на столичното летище показва, че масово авиокомпаниите допускат до една външна батерия на борда:

  • Ryanair – 1 бр. външна батерия до 160Wh;
  • Aegean, Air Serbia, Austrian, flydubai, ITA Airways, Lufthansa, Pegasus, Qatar Airways, Wizz Air – 1 бр. външна батерия до 100Wh;
  • Bulgaria Air, British Airways, Turkish Airlines – 1 бр. външна батерия до 100Wh;
  • easyJet, EL AL, LOT – 1 бр. външна батерия до 160Wh.
