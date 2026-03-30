Влязоха в сила нови правила за външните батерии в самолетите

Доста авиокомпании искат и външните батерии да се държат под седалката, а не в багажниците отгоре.

Вече са в сила нови правила за пренасянето на литиеви външни батерии (известни и като пауърбанк) на борда на самолетите. Международната организация за гражданска авиация обяви, че на един пасажер вече са разрешени до две външни батерии и зареждането им е забранено по време на полет. Екипажите обаче ще имат право да ги ползват според операционните нужди на самолета.

Новите правила са в отговор на опасения за безопасността на външните батерии, след миналата година подобно устройство предизвика пожар, който унищожи самолет на "Еър Бусан" на пистата.

Повечето авиокомпании вече ограничават даже по-строго пренасянето на външни батерии. То е разрешено само в ръчния багаж, за да може да се реагира при евентуален проблем. Справка на сайта на столичното летище показва, че масово авиокомпаниите допускат до една външна батерия на борда: