Трима заразени с антракс в Ловешко са приети в болница

Трима души са с потвърдени проби за заразяване с антракс от установеното първично огнище на заболяването в животновъдно стопанство с 205 говеда в ловешкото село Стефаново.

Информацията е на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч, откъдето допълват, че общо 21 души са определени като контактни. Потвърдените проби са на двама членове на семейството стопани на фермата и на един работник. Тримата са хоспитализирани.

Сред останалите контактни със заразени животни, са кметският наместник на селото, служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Ловеч и полицаи. За тях е осигурена консултация със специалист по инфекциозни болести в Плевен.

По-рано директорът на ОБДХ-Ловеч д-р Тихомира Въцова съобщи, че лабораторно изследване е потвърдило антракс при крава от фермата в Стефаново. Изследваното трупно месо е било разфасовано и съхранявано в отделен фризер.

Собственикът е разказал, че животното е заклано, след като припаша на 16 август е забелязал промяна в общото му здравословно състояние. Месото е транспортирано с негово превозно средство, а мъжът отрича да го е подарявал, продавал или разпространявал.

Всички 205 говеда от фермата са ваксинирани, също както и 181 овце, отглеждани в три животновъдни обекта в Стефаново.

И ШАРКА ПО ОВЦЕТЕ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е констатирала две огнища на шарка по овцете и козите - в селата Логодаж, Благоевградско, и Джинот, Стралджанско.

В Логодаж е регистрирано първично огнище в два обекта, в които се отглеждат общо 202 животни, след като собственикът е подал сигнал за съмнение за шарка. Там е определена 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Дренково, Зелендол, Клисура, Логодаж и Обел от община Благоевград, област Благоевград. Има и разширена 20-километрова надзорна зона.

В Джинот огнището на шарка е със 135 овце и пак то е установено след сигнал от собственика. Там също е определена 5-километрова защитна зона - в нея са селата Воденичане, Джинот, Иречеково и Чарда от община Стралджа, област Ямбол; селата Търнава и Чарган от община Тунджа. И пак има 20-километрова надзорна зона.

В петък БАБХ констатира други две огнища на шарка - в село Обел, Благоевградско и в село Тянево, Симеоновградско. От агенцията припомнят, че заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.