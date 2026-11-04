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Тежка авария остави софийски квартал дълго без ток

От "Електрохолд" обясняват, че клиентите трябва да правят разлика между пожар в трафопост и авария в същия

Днес, 13:35

Тежка авария остави столичния квартал "Младост 1а" без ток дълго време. Блок 502 е без електричество повече от 15 часа.

Причината е пожар в трафопост, избухнал през нощта. Той е бил бързо загасен от две пожарни коли, но техниците на "Електрохолд" все още не могат да възстановят електрозахранването в някои от жилищните сгради в квартала.

Заради липсата на ток е невъзможно и подаването на топла вода.

Жители от квартала се оплакват, че от "Електрохолд" не дават информация кога ще бъде отстранена аварията, а електрозахранването - подновено.

В 13.30 ч. дежурната служителка Милица Романова обясни по телефона, че клиентите трябва да правят разлика между пожар и авария. Според нея на сайта им пише, че ток има, защото аварията е отстранена, но не пише, че ток продължава да няма, защото е имало пожар в трафопоста. Разговорът приключи със заучения отговор "аварийните екипи работят".

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