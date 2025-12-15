Светът строи трескаво газови магистрали

Светът има нужда от все повече енергия и в следващите пет години се очертава бум в изграждането на енергийна инфраструктура.

2026-2030 г. ще е време на огромни инвестиции в тръбопроводи, вкл. по международни проекти. В този период 549 проекта влизат или ще влязат в решаващи етапи от реализацията си, пише Energies Media: 402 газопровода, 73 нефтопровода, 53 продуктови тръбопровода (за широка гама продукти), 21 тръбопровода за втечнени продукти.

Към януари 2026 г. на всички континенти се разработват мащабни проекти за нови газопроводи, насочени към пренастройване на енергийните доставки поради геополитически промени и нарастващо търсене. Ето някои примери.

Вертикалният газов коридор, в който и България участва, е един от тези проекти. В момента текат строителни дейности за разширяване на капацитета на връзките между Гърция, България, Румъния и Унгария.

Същевременно в Гърция се изгражда първият в Европа 157-километров газопровод за високо налягане, проектиран да транспортира и водород в бъдеще.

Иран разширява своята газопреносна мрежа, като изгражда 1200-километровия тръбопровод IGAT 11, чието завършване е планирано за 2026 г..

През септември 2025 г. Израел и Египет обявиха изграждането на ново трасе за увеличаване на износа на газ от Израел към египетските терминали за втечняване.

В Африка мегапроектът NMGP - 6000-километров газопровод от Нигерия до Мароко, навлиза в ключова фаза. След завършване на проучванията през миналата година, през 2026 г. се очакват решения за финансиране на втората фаза на разширяването. Целта е свързване на 13 държави и доставка на газ до Европа.

EastMed е проект за 2000 км подводен газопровод от Източното Средиземноморие (Израел/Кипър) към Гърция и Европа. Той е още в съвсем ранна фаза - проучване на осъществимостта.

САЩ имат грандиозни планове за изграждане на около 14 000 км нови тръбопроводи. През 2026 г. се очаква да стартира газовата магистрала Rio Bravo в Тексас, по която природен газ от Пермския басейн ще се транспортира до терминали за втечнен газ (LNG) за износ.

В Канада проектът PRGT (Prince Rupert Gas Transmission), Британска Колумбия, очаква окончателно инвестиционно решение в началото на 2026 г..

Най-дългият газопровод, който се очаква да влезе в експлоатация тази година, е Xinjiang-Guangdong-Zhejiang. Той е с дължина почти 9000 км. Ще пренася синтетичен газ от Западен Китай до източните икономически центрове.