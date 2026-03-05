Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Служебният кабинет ускорява разплащанията по общинските проекти

Заварени са неразплатени 192 млн. евро по договори в изпълнение от голямата инвестиционна програма

Днес, 06:00
Служебният министър на финансите Георги Клисурски обяви, че всяка седмица ще предоставя информация за извършените разплащания по общинските проекти.
Служебният министър на финансите Георги Клисурски обяви, че всяка седмица ще предоставя информация за извършените разплащания по общинските проекти.

Служебният кабинет ще ускори разплащанията по общинските проекти от голямата инвестиционна програма, приета преди две години. Новият министър на финансите Георги Клисурски обяви, че всяка седмица ще предоставя информация за извършените разплащания.

Той съобщи, че към 19 февруари е заварил одобрени, но неразплатени средства по инвестиционната общинска програма в размер на 192,1 млн. евро. За периода 20 февруари - 2 март вече са разплатени 68,9 млн. евро. Те са по извършени и отчетени разходи по 209 проекта на 89 различни по големина общини в цялата страна. Става дума за авансови, междинни и окончателни разплащания, както и за строителен и за авторски надзор, според етапите на изпълнение на проектите.

Припомняме, че мащабната тригодишна инвестиционна програма бе приета с Бюджет 2024 с обещания за милиарди левове, които държавата ще налее в подобряване на общинската инфраструктура в малки и големи населени места в цялата страна. Впоследствие заради големите бюджетни дефицити годишните лимити за финансиране на общинските проекти бяха драстично орязани на фона на постъпилите над 3000 проекта за близо 7 млрд. лв.

По данни на МРРБ за 2024 г. ведомството е получило от бюджета и разплатило 500 млн. лв. към общините по тази програма, а през 2025 г. - 750 млн. лв.

При липсата на редовен бюджет за 2026 г. Народното събрание гласува в удължителния бюджет парите по общинските програми да се финансират от Българската банка за развитие, в чийто капитал преди това държавата наля 4.5 млрд. лв., осигурени от външни заеми.

В удължителния бюджет бе определен общ финансов ресурс по програмата до 460 млн. евро. С тях ББР ще финансира единствено общинските проекти, включени в Приложение 3 към Закона за държавния бюджет за 2025 г.

"Има сериозни забавяния в разплащанията по тези проекти, които създават трудности за разплащанията ни към фирмите изпълнители", коментира тези дни пред БНТ изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева.

"Средствата се разплащат чрез Българска банка за развитие, но процедурата е тристепенна - документите първо се одобряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, след това от Министерството на финансите и едва тогава се изпращат към банката за плащане. Това отнема време. На много места имаме затруднения с плащанията към фирмите изпълнители, тъй като те доста дълго вече кредитират работата на терен - изграждането на улици, водопроводи и други обекти", уточни Георгиева.

От сдружението очакват разплащанията по програмата да бъдат урегулирани в следващите месеци.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

общински проекти, инвестиционна програма, неразплатени проекти

Още новини по темата

Спешно промениха закона за държавния бюджет заради безводието в Плевен
02 Окт. 2025

ДСБ обвини кабинета във фаворизиране на кметове

18 Септ. 2025

Плащанията по общински проекти остават на милостта на МРРБ
24 Юли 2025

Списъкът с общински проекти в бюджета набъбна с нови над 400
10 Юли 2025

МРРБ размрази сключването на договори по инвестиционната програма на общините

05 Юни 2025

С пет месеца закъснение тръгват плащанията по общинските проекти
16 Май 2025

40 общини ще готвят инвестиции за 2 млрд. лв.
12 Май 2025

Общините не са получили и стотинка от заложените 1.6 милиарда

08 Май 2025

Милиардите за общински проекти ще се разплащат догодина
27 Ноем. 2024

Служебната власт "позлати" общини на Пеевски и ГЕРБ
18 Ноем. 2024

МРРБ е изплатило авансово 240 млн. лв. по програмата за общинските проекти
14 Окт. 2024

След месец бездействие НС одобри първия си законопроект
24 Юли 2024

Още 271 общински проекта влязоха в програмата "4 милиарда"

18 Юли 2024

Кабинетът одобри държавни гаранции за 625 млн. лв. за газов проект
04 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?