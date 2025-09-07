Работещите бедни се увеличават въпреки скока на минималната заплата

Pixabay Работещите бедни са хората, които въпреки заплатата си са с доходи под линията на бедност.

Въпреки скокообразния ръст на минималната заплата в последните години работещите бедни се увеличават. Това показват документите към постановлението на правителството за линия на бедност за 2026 г. Според избраната за определянето ѝ методика, тя ще бъде 764 лв., с 19,7% повече в сравнение с тазгодишното ѝ ниво от 638 лв.

През 2024 г. делът на бедните сред заетите във възрастовата група 18-64 години нараства спрямо предходната година с 0.4 процентни пункта - до 12,1%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително три пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време, пише в оценката за въздействието на правителството решение. Рискът от бедност сред работещите жени е с 2,5 процентни пункта по-нисък от този при мъжете. За сравнение, през 2022 г. делът на бедните сред заетите лица в същата възрастова група е бил 10%.

Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица, показват данни на НСИ по същия въпрос. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование - 56,3%. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява почти наполовина за лицата с основно образование и пет пъти за тези със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - 4,8%.

При 638 лв. линия на бедност миналата година под прага на бедност са били 1,326 млн. души, или 20,6% от населението на страната.