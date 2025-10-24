Правителството заседава извънредно заради санкциите срещу "Лукойл"

Шестима министри ще докладват за ситуацията с дейността на бургаската рафинерия и пазара на гориваПремиерът Росен Желязков свиква днес работно съвещание във връзка с решението на САЩ от вчера, 23 октомври, да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

Американските санкции ще засегнат и бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим", защото над 50% от капитала й се притежава косвено от руската "Лукойл", обяви премиерът.

Днес ще му бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, допълниха от пресслужбата.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

"Имаме един месец да вземем генерално държавно решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно с нейния мениджмънт. Това не възпрепятства доставката и преработката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол", обясни вчера премиерът.

Реакции

Няма основания за притеснение относно доставките и цените на горивата, коментира пред БНТ председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. "Не очаквам някакви сътресения поне за момента на пазара. Преди седмица подобни санкции бяха въведени от страна на Великобритания и нямаше никакво отражение на пазара, предполагам, че и сега ситуацията ще бъде същата“, каза той.

Според Бенчев българският пазар не попада пряко под действието на американските мерки: „Това е закон, който се прилага на територията на САЩ, както и на американски лица, които оперират по света. Ние не сме в този казус – намираме се на територията на ЕС, така че всички оператори ще продължат да работят, както и досега“. Според него риск би имало единствено, ако Европейският съюз реши да се присъедини към санкциите.

Повишението на цените на петрола с над 3% вчера след новината за американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" засега е краткосрочно и няма да се отрази на цените на горивата у нас, каза експертът. Не се очаква трайна тенденция на поскъпване, няма основания за паника или спекулации с цените, посочи още той.