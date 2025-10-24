Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Правителството заседава извънредно заради санкциите срещу "Лукойл"

Шестима министри ще докладват за ситуацията с дейността на бургаската рафинерия и пазара на горива

24 Окт. 2025Обновена
Илияна Кирилова

Шестима министри ще докладват за ситуацията с дейността на бургаската рафинерия и пазара на гориваПремиерът Росен Желязков свиква днес работно съвещание във връзка с решението на САЩ от вчера, 23 октомври, да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

Американските санкции ще засегнат и бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим", защото над 50% от капитала й се притежава косвено от руската "Лукойл", обяви премиерът.

Днес ще му бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, допълниха от пресслужбата. 

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

"Имаме един месец да вземем генерално държавно решение как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно с нейния мениджмънт. Това не възпрепятства доставката и преработката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол", обясни вчера премиерът.

 

Реакции

Няма основания за притеснение относно доставките и цените на горивата, коментира пред БНТ председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. "Не очаквам някакви сътресения поне за момента на пазара. Преди седмица подобни санкции бяха въведени от страна на Великобритания и нямаше никакво отражение на пазара, предполагам, че и сега ситуацията ще бъде същата“, каза той.

Според Бенчев българският пазар не попада пряко под действието на американските мерки: „Това е закон, който се прилага на територията на САЩ, както и на американски лица, които оперират по света. Ние не сме в този казус – намираме се на територията на ЕС, така че всички оператори ще продължат да работят, както и досега“. Според него риск би имало единствено, ако Европейският съюз реши да се присъедини към санкциите.

Повишението на цените на петрола с над 3% вчера след новината за американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" засега е краткосрочно и няма да се отрази на цените на горивата у нас, каза експертът. Не се очаква трайна тенденция на поскъпване, няма основания за паника или спекулации с цените, посочи още той.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЛУКойл Нефтохим, американски санкции

Още новини по темата

Германия ще спаси рафинериите си от санкциите, а Сърбия - не
24 Окт. 2025

Санкциите на САЩ срещу "Лукойл" ще ударят и бургаската рафинерия
23 Окт. 2025

САЩ пак изключиха Турция и Унгария от санкциите срещу "Газпромбанк"
21 Март 2025

CАЩ ожесточиха санкциите срещу руските банки
14 Март 2025

Държавата не може и не бива да купува "нефтохима"
03 Февр. 2025

Седем са кандидатите за "Лукойл Нефтохим"

30 Яну. 2025

Унгария потвърди интереса си към "Лукойл Нефтохим"

28 Яну. 2025

Унгарската MOL иска да купи рафинерията на "ЛУКойл" в Бургас

22 Дек. 2024

САЩ санкционираха “Газпромбанк”
22 Ноем. 2024

В "Лукойл Нефтохим" влиза нов представител на държавата
14 Ноем. 2024

Управляващите напират да сменят "златния пръст" в "Лукойл Нефтохим"
13 Ноем. 2024

Държавата иска още права при продажба на "ЛУКойл Нефтохим"
08 Ноем. 2024

"ЛУКойл" продава "Нефтохим" на катарско-британски консорциум
06 Ноем. 2024

Служебният кабинет пали нов скандал с "Лукойл Нефтохим"

27 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте