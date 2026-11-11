ПБ и "Възраждане" се спречкаха за концесиите

Сега Управляващите се опасяват от накърняване на компетентността на правителството и съдебни дела от концесионерите, както обясни шефът на енергийната комисия Румяна Петрова.

Парламентарната комисия по енергетика отхвърли предложението на "Възраждане" да се възложи на правителството незабавно да вдигне таксите за добив на злато, благородни и редки метали, а ако концесионерите откажат, договорите с тях да бъдат развалени. Управляващите от "Прогресивна България" отказаха да го подкрепят.

Авторите на идеята смятат, че държавата не упражнява достатъчно контрол върху концесионерите и събира "нищожни по размер" такси. Представители на Министерството на енергетиката (МЕ) обаче обясниха, че има нова Наредба за концесионните възнаграждения, действаща от февруари т.г., по която ще бъдат преизчислени таксите за добив на всички подземни богатства.

Отчет

Към момента действащите договори са около 530 по всичките осем концесионни групи, като 400 допускат промяна на таксите с допълнително споразумение след преговори между министъра на енергетиката и концесионера, докладваха от МЕ пред депутатите.

Досега са изпратени над 100 писма до концесионери с предложени проекти за такива анекси. Близо 60 са откликнали и сега тече работата по подписване на споразумения. По 45 договора промяната на концесионното плащане може да бъде уредена едностранно, с акт на енергийния министър.

Някои договори, датиращи от 1999 г. и дори по-рано, не могат да се изменят с анекс. Това обаче може да стане с решения на Министерския съвет, каквито се подготвят, увериха от ведомството.

Що се отнася до твърдението, че таксите са ниски, от МЕ обясниха, че концесионното плащане за добив на метали се формира на основа на добитото количество и на цените на Лондонската метална борса за съответния отчетен период.

Твърдо не

Информацията от правителството беше използвана от депутатите от ПБ като аргумент, че няма нужда от промените, лансирани от "Възраждане". Румяна Петрова, която оглавява енергийната комисия, изтъкна, че е противоконституционно парламентът да влиза в полето на изпълнителната власт. Идеята за разваляне на договори бе отхвърлена, защото това би довело до дълги и скъпи за държавата съдебни спорове.

В спора се намесиха и от работодателската организация КРИБ. Директорът ѝ Боян Митракиев препоръча на депутатите да се концентрират върху инициативата на вицепремиера Александър Пулев за нов Закон за публично-частното партньорство, който би донесъл повече държавно участие, както вносителите от "Възраждане" искат. "Представете си в каква позиция поставяме вицепремиера Пулев, когато обсъждаме преразглеждане на стари договори", посочи той.