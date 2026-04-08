ПАВЕЦ "Чаира" вече работи с 50% от мощта си

Министър Трайков обяви, че са набелязани места за до 10 нови централи от същия вид

Днес, 10:57
Министър Трайчо Трайков се увери, че възстановяването на ПАВЕЦ "Чаира" върви, както е планирано.
Министерство на енергетиката
Министър Трайчо Трайков се увери, че възстановяването на ПАВЕЦ "Чаира" върви, както е планирано.

Още един хидроагрегат на ПАВЕЦ "Чаира" влиза в експлоатация. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков инспектира централата, за да се убеди, че работата върви по график.

Хидроагрегат 3 успешно е преминал задължителните 72-часови функционални проби. Така заедно с работещия хидроагрегат "2 Чаира" вече се връща в строя с 50% от капацитета си.

Общата мощност на четирите агрегата на помпено-акумулиращата ВЕЦ (864 мегавата) е съпоставима с един блок на АЕЦ „Козлодуй“ и е от критично значение за балансирането на енергийната система и сигурността при евентуални сривове, коментира енергийният министър.  

"Трети хидроагрегат на ПАВЕЦ Чаира в действие след успешно приключване на ремонта! Помпен режим, нулева цена на потребяваната електроенергия, 26 тона вода в секунда, 45-и час от 72-часовите проби", написа във Фейсбук страницата си Трайков, видимо доволен от резултатите.

На площадката в ПАВЕЦ той обясни, че в момента японски специалисти проучват възстановяването на агрегат 1. Подготвя се обществена поръчка, която ще е с два лота - доставка на оборудването и строиелно-монтажни работи. Централата - най-голямата от този вид в Югоизточна Европа, е проект на японската "Тошиба". Серия авария и неуспешни ремонти извадиха от строя важните мощности, защото през годините рехабилитациите бяха просрочвани, а ремонтите се възлагаха на неопитни и съмнителни изпълнители, които не се справяха. Сега в работата са включени японски специалисти. 

"Очаквам към обществената поръчка да има значителен интерес, като пускането на тази машина е предвидено за 2028 г., каза министърът. И добави, че в максимално кратки срокове трябва да стартира процедура за язовир "Яденица", който е втори изравнител на ПАВЕЦ "Чаира".

Вече са набелязани терени, подходящи за изграждането на до 10 нови ПАВЕЦ, каза още Трайков, като цитира анализи, възложени за проучване на възможностите. 

ПАВЕЦ е ефективен производител и безценен балансьор на електроенергийната система - в часовете, когато токът е най-евтин и дори с отрицателна цена, помпите качват вода, а когато е скъпо, акумулираната вода се спуска за производство на ток. 

Служебният енергиен министър публикува във ФБ следното "резюме" на посещението си в ПАВЕЦ "Чаира": 

🔹 Изпълнен ангажимент: хидроагрегат 3 е ремонтиран и преминава през 72-часови проби

🔹 Работи и хидроагрегат 2: включва се в помпен режим при ниски и отрицателни цени

🔹 За първи път - успешен тест „Черен старт“: директен енергиен коридор към АЕЦ „Козлодуй“ осигурява автономно захранване на атомната централа при евентуален срив на системата

🔹 ПАВЕЦ „Чаира“ се връща като ключова балансираща мощност

⚙️ В ход е и възстановяването на останалите агрегати:

▪️ Ремонтът на хидроагрегат 1 напредва. Очакваният пуск е през 2028 г.

▪️ Подготовка на обществена поръчка за хидроагрегат 4

💧 България планира нови ПАВЕЦ. Това означава повече възможности за съхранение на енергия и стабилност на системата. Идентифицирани са 10 подходящи локации за изграждане.

Японски инженери работят по заданието за възстановяване на хидроагрегат 1.
Японски инженери работят по заданието за възстановяване на хидроагрегат 1.
Още новини по темата

Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
21 Февр. 2026

Хидроагрегат №2 на ПАВЕЦ "Чаира" се връща в строя
17 Май 2025

ПАВЕЦ „Чаира“ заработи след тригодишно прекъсване
23 Дек. 2024

Никой не иска да ремонтира ПАВЕЦ "Чаира"

20 Ноем. 2024

Бюджетът става гарант за 155 млн. лв. заем за ПАВЕЦ "Чаира"
30 Окт. 2024

ПАВЕЦ "Чаира" се връща в строя с 1/4 от мощта си
25 Окт. 2024

"Тошиба" ще ремонтира един от хидроагретатите на ПАВЕЦ "Чаира"
04 Септ. 2024

Министър Радев разкри скандални факти за съсипването на ПАВЕЦ "Чаира"

17 Ноем. 2023

Новините за тежко авариралата ПАВЕЦ "Чаира" са лоши
13 Ноем. 2023

10 месеца след аварията положението с ПАВЕЦ "Чаира" е трагично
11 Яну. 2023

ПАВЕЦ "Чаира" ще удвои капацитета си
15 Юни 2022

След аварията в ПАВЕЦ "Чаира" властта гузно мълчи

05 Май 2022

Прясно ремонтираният ПАВЕЦ "Чаира" аварира
23 Март 2022

