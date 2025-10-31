Отсечката Рудозем - Мадан влезе в графата "златни шосета"

Началото на строителните дейности беше поставено със символична първа копка на уширението на пътя към паметника-костница на връх Средногорец.

Голяма делегация начело с министъра на благоустройството Иван Иванов се изсипа пред уикенда на шосето между Рудозем и Смолян. Поводът - най-сетне тръгва дълго чаканият ремонт на 22-километровата отсечка.

Третокласният път III-868 е построен през 60-те години на миналия век и оттогава не е виждал основен ремонт, така че първата копка е добра новина. Но има и лоша новина, при това засягаща всеки български данъкоплатец - реновирането, разчетено да струва 9 млн. лева, незнайно как и защо е поскъпнало главоломно - до 51 милиона лева, тоест над 5.5 пъти.

"Ескалацията" на цената предизвика гневна реакция на бивш депутат от "Продължаваме промяната" - Михал Камбарев, който е родом от Смолян:

"Най-скъпият ремонт на третокласен път започва. В Родопите явно ще правим не шосе, а космодрум - 2.2 милиона лева на километър! Едно време магистралите бяха по милион на километър", коментира във Фейсбук Камбарев, като подчертава: "Този път трябва да се ремонтира. Хората го чакат вече 23 години. Живея там и знам в какво състояние е. Неслучайно настоявах за този ремонт и пари бяха заделени в държавния бюджет. Но вижте управляващите в какво го превърнаха. Касичка-прасе за крадене...".

Ексдепутатът припомня, че проектът за рехабилитация на пътя е бил заложен от правителството на Николай Денков в инвестиционната програма към бюджета за 2024 г. - с прогнозна стойност 9 млн. лв. "Сега кабинетът на Пеевски, ГЕРБ, БСП и ИТН ще направи ремонта за 51 милиона. Разликата? 42 милиона лева. Ето така потъват парите на българските граждани", възмущава се Камбарев.

Кой ще строи

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Европейски пътища“. Строителният надзор ще се осъществява от „Строл-1000“ АД. Авторският надзор е възложен на „Пътпроект” ЕООД. Срокът за изпълнение е 450 календарни дни.

Общият бюджет на проекта е 51.74 млн. лева. Малко над 30 млн. лева са от европрограмата „Развитие на регионите 2021-2027“, а останалите са от държавния бюджет.

В публикацията си във Фейсбук Михал Камбарев припомня, че "Европейски пътища" заедно с "Грома холд" работеше по магистрала "Хемус", когато се разрази скандалът с изчезналите чували с пари в брой. "Бяха 54 милиона лева кеш. Делото беше потулено, а прокурорът, който подготви обвинителния акт – отстранен", пише ексдепутатът.

Собственик на „Европейски пътища“ е на Анка Савева, а „Грома Холд“ – на сина ѝ Христо Савев", обяснява Михал Камбарев в публикацията си.