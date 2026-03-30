Остава само един ден за ползване на 5% данъчна отстъпка

Отбивът се прави само, когато има данък за довнасяне

Днес, 14:19

Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне върху доходите, получени през 2015 г., изтича на 31 март, вторник, напомнят от Националната агенция за приходите.

За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да отговорят на няколко условия. Първо, да подадат годишната си данъчна декларация по електронен път до 31 март, както и да внесат целия размер на данъка, намален с отстъпката.  Отстъпката не може да бъде повече от 500 лв. (255,65 евро). Освен това гражданите не трябва да имат просрочени публични задължения от данъци, осигуровки и държавни глоби. Всеки данъкоплатец може да провери онлайн за наличието на стари задължения, преди да заяви ползването на данъчната отстъпка.

Физически лица, които през предната година са имало само доходи от трудова дейност, за които авансово всеки месец е начисляван 10% налог, не може да ползват данъчна отстъпка от 5% заради по-ранното деклариране на тези доходи.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или квалифициран електронен подпис (КЕП), посочват от НАП.

Въпреки въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г., данъчните декларации с доходите, получени през 2025 г., се попълват в левове. Ако данъкоплатецът трябва да получава обратно пари от НАП заради надвнесен данък, то тези суми ще са в евро. 

Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2025 г. доходи от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари);  наеми, земеделски субсидии, получени суми от наложени платежи от продажби в интернет. НАП попълва предварително и информация за получени доходи от продажби на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца. В тези декларации са отбелязани и данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията.

Преди да потвърдят попълнената декларация е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я подадат.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне е 30 април 2026 г. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

