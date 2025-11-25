Оформи се безпрецедентен фронт срещу бюджета "прасе касичка"

Проектобюджетът за 2026 г. предизвиква безпрецедентни критики и протести. Парадоксът е, че е най-разточителният от десетилетия, а всички са недоволни.

Управляващите внесоха проектобюджет, който сами определят като "лош, но единствено възможен". Че е лош, спор няма, но че е единствено възможен, е нелепо твърдение. Има стотици полезни ходове - и за рязане на разходи, и за далеч по умно и по-ефективно насочане на бюджетните средства. Това се вижда в "алтернативните бюджети", които опозицията, независими икономисти и работодателски организации се хванаха да правят. Прави впечатление, че значителна част от предложенията се припокриват, което означава, че голяма част от обществото ги подкрепя.

„Продължаваме Промяната“ внесе цял пакет мерки

преди второто четене на бюджета, които включват намаляване на заложените разходи с над 1.8 млрд. евро, така че бюджетът да се вмести в 3-те процента дефицит, без да се вдигат осигуровки и данъци.

Според сметките на ПП издръжката на администрацията може да се намали със 274 млн. евро, като се предвиди ръстът ѝ за 2026 г. да е 5%, а не заложените 10%. 138 млн. евро могат да бъдат спестени със закриване на 5500 трайно незаети щатни бройки и ограничаване на бонусите на държавните служители до размера на една министерска заплата.

ПП настояват ръстът на заплатите в МВР, ДАНС, ДАТО, КПК догодина да се ограничи до 5% като при остана лите държавни структури. Така държавата ще си спести над 240 млн. евро разходи. Ако увеличението на заплатите в съдебната система е до 5% вместо заложените 15%, като би спестило 73 млн. евро.

"С премахване на парите за кражби и прасе-касички, както и с намаляване на безобразния ръст на заплатите на силовите структури и съдебната система - бухалките на властта, не само, че няма нужда от вдигане на данъци и осигуровки, но дори остават средства за политики в полза на бизнеса, младите семейства, здравеопазването, културата и работещите хора", посочват от ПП.

"Прасе-касичка" според ПП е централният бюджет, който те предлагат да бъде орязан с 400 млн. евро. Няма никаква яснота за какво се харчат парите в този бюджет, затова трябва всички разходи да се опишат в таблица, настояват от ПП.

Друго перо, от което се предлага намаляване, е капиталовата програма - раздута до 7.7 млрд. евро, които е ясно, че няма как да бъдат изпълнени. Предложението е за орязване на програмата с 500 млн. евро, а за да няма "пари в чували", аванси за общински проекти да се плащат само при готов проект и разрешение за строеж.

От ПП искат да се отменят механизмите за автоматично покачване на работната заплата. Същото искат и работодателските организации, които разпространиха своята визия за по-добър бюджет, като отбелязват, че това би спестило на хазната над 742 млн. евро. Ето още от изчисленията на бизнеса:

Задържане на разходите за издръжка на държавния апарат (това са текущите общи разходи, без тези за персонал) на нивото от 2025 г. би спестило над 480 млн.евро.

Икономия на повече от 108 млн. евро може да дойде от запазване на разходите на съдебната система на нивото от 2025 г.

Работодателите също като ПП-ДБ виждат в заложените в „Централен бюджет“ харчове за над 990 млн. евро черна каса на властта, която може да бъде смалена с поне 300 млн. евро. И те смятат, че капиталовата програма е раздута и неизпълнима, така че от нея могат да се "клъцнат" поне 234 млн. евро инвестиции. И те обръщат специално внимание на разходите за държавния апарат. Според тях е редно за всички звена на бюджетна издръжка увеличението на възнагражденията догодина да е с 5 на сто, а не да има специални сектор с двуцифрени ръстове.

Ако се спазва това равно и справедливо покачване на работните заплати, само в сектор „Сигурност“ ще бъдат спестени над 255 млн. евро; разходите за съдебна охрана (към Министерството на правосъдието) ще са с 23 млн. евро по-малко от сега заложените. В останалите сфери – висши училища, здравеопазване, педагогически персонал, икономията ще е 177 млн. евро. Ако съдебната система се вмести в 5% увеличение на бюджета си, това ще спести 73 млн. евро на данъкоплатците.

Бизнесът посочва, че е крайно време да се актуализират данъчните оценки на имотите. Удвояване на сегашните стойности ще донесе поне 1.1 млрд. евро допълнителни приходи (в т.ч. над 140 млн. евро ДДС). Тази мярка ще има стимулиращ ефект за общините, ще стабилизира състоянието им и и се отрази оздравително на бюджета като цяло.

В тази посока са и идеите на Института за пазарна икономика (ИПИ), който всяка година изготвя "алтернативен бюджет" с предложения за реформи. Еспертите от ИПИ смятат, че е необходимо "ударно свиване на наетите в публичния сектор и ограничаване на разходите за персонал" по правилото 20/10, което означава следното: свиване на броя наетите в обществения сектор до максимум 20% от всички наети по трудово и служебно отношение в страната и ограничаване на разходите за персонал в консолидирания бюджет до 10% от БВП; освобождаване на близо 100 хил. наети в публичния сектор в следващите три години.

От ИПИ с предлагат създаване на механизъм за освобождаване на наети в администрацията чрез специален фонд за финансиране на оптимизацията и удължаване на периода за изплащане на дължимите възнаграждения при освобождаване (до две години).

Сметките за приходите и разходите на държавата за догодина вървят към второ четене и окончателно приемане в Народното събрание. В сряда следобед е насочено ключовото заседание на бюджетната комисия, а в 18 ч. е обявен голям протест "Не на кражбите в бюджета". Управляващите все още имат шанс да се вразумят и да се откажат от популизма, който тласка към фалит държавата. Във вторник Европейската комисия предупреди - проектобюджетът не отговаря на фискалните изисквания на ЕС.