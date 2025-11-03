Нискотарифна компания спря полетите от София до Букурещ

Уикипедия AnimaWings задържа само един месец линията си между София и Букурещ.

Румънската нискотарифна авиокомпания AnimaWings спря на 29 октомври полетите си между Букурещ и София. Това съобщи за TravelNews Георги Караиванов от TAL Aviation, които представляваха превозвача в България. Линията издържа само един месец, след като стартира на 1 октомври 2025 г. Амбициозният план включваше полети 5 пъти седмично, без събота и неделя.

Причината за спирането на линията е липсата на пътници по нея. От полетите са се възползвали предимно представители на бизнеса заради по-ниските цени - около 75 евро в посока с включен ръчен багаж. За четиричленно семейство със самолет цената е доста по-висока, отколкото с автомобил и затова българските и румънските туристи предпочитат да пътуват между двете държави с личен транспорт, въпреки неудобствата около ремонта на "Дунав мост" между Русе и Гюргево.

Така между летищата на София и Букурещ остава да оперира единствено румънският национален превозвач - TAROM.

AnimaWings оперира в момента до Кипър, Гърция, Франция, Германия, Чехия, Испания, Израел, Финландия, Мароко, Португалия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Турция и ОАЕ.