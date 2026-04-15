НАП хвана бензиностанции, които са вдигнали и цените, и маржа

Половината от бензиностанциите освен че са повишили цените на горивата в последните седмици, са повишили и маржовете си, като в повечето случаи това е направено за поне един вид гориво. От тези търговци НАП е поискала представяне на допълнителни документи и ако данъчните инспектори установят, че няма икономическа обосновка, ще последват санкции по Закона за въвеждане на еврото.

Това стана ясно от брифинг на НАП и КЗП за проверките, които извършват в търговската мрежа.

"От началото на войната в Близкия изток стартирахме ежедневно наблюдение на цените на горивата и проверки по бензиностанциите. До момента цената на бензин А95 се е увеличила с 19,9%, а на дизела с 38%", посочи Милена Кръстанова, изпълнителен директор на НАП.

Шефът на НАП уточни, че измерват среднопретеглени цени в зависимост от закупените количества горива, а не средноаритметични. На 14 април по данни на приходната агенция средната цена на литър бензин е 1,48 евро, а на дизела - 1,77 евро.

От проверките е видно, че в последните две седмици има по-плавно повишение на цените на горивата. На дизела за периода 1 - 14 април те са се повишили с 8.3% спрямо 15-31 март, а на бензина - с 2.5%.

Над 820 бензиностанции е проверила приходната агенция до момента от всички 3686 в страната. За 475 е установено, че търговците са повишили маржа си, като преобладаващо това се е случило за един вид гориво, докато при останалите горива има леко намаление на маржовете, посочи Кръстанова. Тя уточни, че в случая под марж се разбира разликата между покупната и продажната цена на горивото. "За т.нар. "оперативен марж" за март ще се изясни картината след месец, защото трябва да се калкулират всички разходи като заплати и др.", поясни Кръстанова.

Проверките в обекти на 10-те големи вериги бензиностанции са установили, че има понижение на маржовете за дизела средно с 1.6 процентни пункта, но завишение с 0.5 процентни пункта на маржовете за бензин и с 3.6 процентни пункта на газ пропан-бутан.

По-голямо потребление

През март въпреки поскъпването се наблюдава увеличение на продадените количества горива спрямо февруари. Продадени са 353,3 млн. литра, което е с 67,2 млн. литра или 23,5% повече спрямо февруари 2026 г. Най-голям ръст се отчита при продажбата на дизела - 25,2%, следван от бензин А95 с 23,6% и пропан-бутан със 17,9%.

През април обаче се забелязва свиване на потреблението на дизела. За първите 14 дни на април спрямо последните 14 дни на март са продадени с 10% по-малко количества дизел. За сметка на това с 6.9% са нараснали продажбите на бензин и с 1.9% на пропан-бутан, вероятно свързано със засилените пътувания по време на Великденските празници.

Повече приходи от ДДС

Приходите от ДДС от горива през март са 86.8 млн. евро, което е с 16.7 млн. евро или 23% повече от март 2025 г. Спрямо предния месец февруари ръстът е с 44%. Това показват данните от издадените фискални бонове от бензиностанциите. Трябва да се има предвид, че много бензиностанции имат програми за отстъпки при зареждане с гориво, така че на практика прилагат по-ниски цени от тези, изписани на колонките, посочи Кръстанова.

За първото тримесечие в хазната са влезли 208.9 млн. евро от ДДС върху горивата, което е ръст от 4.5% спрямо първо тримесечие на 2025 г.

Паралелно с контрола на горивата, текат и масови проверки в търговската мрежа по отношение на цените на основни хранителни стоки. Само в периода 6-13 април са извършени 639 проверки, при които са установени 73 нарушения и са съставени 32 акта. "От началото на годината до 13 април установените нарушения от органите по приходите са 1112, като за 414 нарушения са издадени наказателни постановления. Наложени са санкции за 1.074 млн. евро", заяви заместник-директорът на НАП Евгени Нанков.