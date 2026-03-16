Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Намаляват парите, които българите изпращат от чужбина

Спадът се дължи на влошените икономически условия в страните от Европейския съюз

Днес, 07:15
Статистиката на БНБ обхваща само трансферите по банка или фирми за парични преводи и не отчита парите, които българите в чужбина предават на ръка на своите близки. Те се оценяват на около 25% от тези, изпращани с банкови преводи.
Парите, които българите, пребиваващи в чужбина, изпращат на своите близки в родината, започнаха да намаляват. През 2025 г. в страната са влезли 1.407 млрд. евро, което е с 11.7 млн. по-малко от предната година, показват данните на БНБ.

По-значително намаление се отчита на паричните преводи от Германия и Испания, докато Великобритания и САЩ продължават да бъдат водещи по емигрантски потоци към нашата страна.

Статистиката отчете рекордни стойности на преведените пари от работещите в чужбина българи през 2023 и 2024 г., след спадовете по време на ковид кризата, която тогава остави доста наши сънародници временно без доходи, а други бяха принудени да се завърнат в родината. През 2023 г. например емигрантските пари, отчетени от БНБ, скочиха с 25% до 1.32 млрд. евро, а през 2024 г. надхвърлиха 1.418 млрд. евро.

Статистиката на БНБ обаче обхваща само трансферите по банка или фирми за парични преводи и не отчита парите, предавани на ръка. Според анализатори те са около 25% от тези, изпращани с банкови преводи.

Така българските емигранти се явяват от едни от най-големите инвеститори в българската икономика, като в някои години те са били съизмерими с преките чуждестранни инвестиции. За 2025 г. например парите, които работещите в чужбина българи са пратили на своите роднини, са около 50% от преките чужди капитали за 3.2 млрд. евро, постъпили в икономиката ни.

Икономисти коментират, че спадът на емигрантските пари се дължи на влошените икономически условия в страните от Европейския съюз. "Хората имат по-малки възможности да спестяват, много работни места в ниските сегменти на западноевропейските икономики, бяха ако не загубени, то поне застрашени. Тези българи трябва по-често да издържат себе си и имат по-малко възможност да изпращат в България", коментира по БНТ Адриян Николов от Института за пазарна икономика.

Инфлацията в повечето европейски държави също оставя по-малко разполагаеми средства в нашите сънародници.

Трябва да се отчете и завръщането на много български емигранти в родината - процес, който в последната година значително изпреварва обратния поток на българи, заминаващи да работят зад граница. Само в Германия през 2025 г. българите са намалели с близо 12 000, според данни на статистическата служба на федералната република.

В резултат на повишените доходи у нас през последните две-три години, ножицата на заплащане в сравнение с други европейски държави вече не е толкова разширена, особено като се имат предвид и високите данъци, които трябва да се плащат в чужбина, посочват наблюдатели.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

емигрантски пари

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?