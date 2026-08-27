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Марио Драги основа Rhine Group за икономически реформи в ЕС

Инициативата обединява над 50 светила в науката, бизнеса и политиката

30 Авг. 2026Обновена
Марио Драги
Марио Драги

 

 

Бившият председател на Европейската централна банка Мария Драги и главният изпълнителен директор на технологичната компания "Страйп" (Stripe) Патрик Колисън обявиха създаването на инициативата Rhine Group. В рамките на мозъчния тръст представители на правителствения сектор, академичните среди и бизнеса ще разработят мерки за по-бързо икономическо развитие на ЕС и на Европа.

Драги и Колисън са съпредседатели, а Луис Гарикано е изпълнителен директор.

"Европейският модел на растеж отслабва, а последиците носят риск за съществуването на блока. при липса на промяна континентът ще загуби възможността да финансира основни публични системи като здравеопазване, образование, пенсии, отбрана, социална сигурност и да инвестира в зеления преход", посочват създателите на Rhine Group в първото си изявление. И припомнят, че едва четири от 50-те водещи технологични компании в света са европейски, а регионът заема слаби позиции във всички нови ключови технологии.

Текстът очертава и променената международна среда, белязана от наложените от САЩ високи мита, нарастващата конкуренция от страна на Китай и изчерпването на периода, в който глобалните търговски правила и американската защита са компенсирали структурните дефицити на Европа.

Искри

Първата сесия на "Райн груп" ще е през септември -от 20-и до 23-и. А учредяването й вече предизвика искри. Полша реагира остро, че няма представители в "съвета на мъдреците" Всъщност сред 55-имата от групата почти няма източноевропейци.

Франция и Германия са с най-силно участие - имат по дузина членове, Италия е със седем представители, шестима са британци, петима - испанци. Сред членовете ѝ са бившият френски министър на финансите Бруно льо Мер, бившият естонски президент Томас Хендрик Илвес, холандският учен и бивш министър Роберт Дейкграф и френският носител на Нобелова награда за икономика Филип Агион. Главният редактор на Economist, редактор на Financial Times и издателят на Le Monde също са включени в групата. 

Мозъчният тръст е кръстен на реката Рейн, която разделя и обединява Франция и Германия, учредителки на европейската икономическа общност. 

 

Правилата

Rhine Group ще включва дискусии въз основа на предварително подготвени анализи, които ще се провеждат съгласно правилото "Чатъм хаус" (Chatham House Rule). То позволява свободното използване на получената по време на срещите информация, без да се разкриват самоличността и институционалната принадлежност на авторите на изказванията. 

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Ключови думи:

Марио Драги, Rhine Group

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