И Кувейт откри нови огромни газови залежи

В последните месеци зачестяват новините за нови значителни открития на природен газ. Най-новото съобщение идва от Кувейт. Става дума за голямо находище с рекорден дебит на сондажа – 812 хиляди кубични метра газ на ден.

Държавната петролна компания Kuwait Oil Company (KOC) на Кувейт, един от ключовите членове на ОПЕК, обяви, че работата в морския блок "Джазах" дава отлични резултати. Според КОС сондажът Jazah-1 показва най-високата производителност за вертикален сондаж в този геоложки пласт в цялата история на страната - дневният добив е над 29 милиона кубични фута (около 812 хиляди кубични метра) природен газ и допълнително над 5000 барела газов кондензат.

Индия откри "океан" от природен газ Индия отваря нова страница в своята енергийна история. На 17-ина км източно от Андаманските острови са открити големи залежи на природен газ. Според Хардийп Сингх Пури, министъра, отговарящ за нефтената сфера, това е "океан от енергийни възможности", пише Economic Times.

Иран откри нови огромни запаси от природен газ Огромни нови "пазви" с природен газ са открити в южната провинция Фарс и северната част на провинция Бушер, съобщи иранският министър на петрола Мохсен Пакнежад. Откритието е направено след нови проучвания в района на находището Пазан, като става дума за поне 283 млрд.

По предварителни оценки в находището, което е с площ около 40 квадратни километра, има около 1 трилион куб. фута газ и 120 милиона барела кондензат.

За Кувейт, който в момента добива около 2,52 милиона барела на ден, откритието е важна стъпка към целта - страната планира до 2035 г. да увеличи общия добив до 4 милиона барела нефтен еквивалент на ден.