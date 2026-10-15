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Фирми ще получат до 15 000 евро за обучение на служителите

Проектът се радва на голяма популярност

Днес, 16:13
В проекта може да бъдат включвани служители на трудов договор с минимум четиричасов работен ден, лица по договори за управление и контрол, както и самоосигуряващи се лица.
Pexels
В проекта може да бъдат включвани служители на трудов договор с минимум четиричасов работен ден, лица по договори за управление и контрол, както и самоосигуряващи се лица.

Поради големия интерес Агенцията по заетостта отвори втори прием по проекта „Специфични умения за работната сила”, който предоставя възможност на работодателите да повишат квалификацията на своите служители чрез обучения, съобразени с конкретните потребности на бизнеса. През май над 450 фирми подадоха заявления за участие само за четири седмици.

Проектът е насочен към придобиването на специфични професионални умения, включително за работа с нови технологии и дигитални инструменти. Работодателите сами определят необходимите обучения и избират външни организации или обучители с подходящ опит за тяхното провеждане, а Агенцията им превежда средствата за това. В проекта може да бъдат включвани служители на трудов договор с минимум четиричасов работен ден, лица по договори за управление и контрол, както и самоосигуряващи се лица.

Максималният размер на помощта за един работодател е 15 338,76 евро без ДДС, включително собственото му съфинансиране. Едно лице може да премине повече от едно специфично обучение по настоящия проект, като общата им стойност не може да надвишава 1278,23 евро без ДДС. Съфинансиране от страна на работодателя не се изисква, но е допустимо, в случай че той желае да проведе обучение, чиято стойност надвишава максимално допустимата стойност за обучения на едно лице, която се покрива по проекта.

Заявленията се подават заедно с необходимите документи чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като за получател се посочва Агенцията по заетостта. Крайният срок за кандидатстване е 16:00 ч. на 16 ноември 2026 г. Подробности за кандидатстването са публикувани на сайта на агенцията.

Проект „Специфични умения за работната сила“ се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+. Наличните средства са 13,293 млн. евро.

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