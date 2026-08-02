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Държавата започва "мащабен" лов на нелегално внесени плодове и зеленчуци

Митничари и инспектори по храните ще засилят контрола по всички граници

02 Авг. 2026

Българските власти обявиха, че от понеделник започва мащабна акция по граничните пунктове за вносните плодове и зеленчуци. Засиленият контрол ще обхване ГКПП-тата с Турция и Северна Македония, а на пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи. В проверките ще участват инспектори от митниците, агроминистерството, БАБХ. 

Целта била да се пресече нелегалният внос на земеделска продукция, на стоки с лошо качество, липсващи документи и  неясен произход. Странно е, че се обявява "мащабна акция". Такъв контрол би трябвало да е нонстоп, особено по границите с Турция и Северна Македония, които не са страни от ЕС. Да не говорим, че плодовете и зеленчуците са част от списъка на стоките "с висок фискален риск",  което означава, че вносителите подлежат на драконовски контрол от НАП, вкл. и с мобилни екипи в цялата страна. 

Средно между 10 и 15 тежкотоварни камиона с плодове и зеленчуци пристигат всеки ден на стоковата борса в пловдивското село Първенец. Най-често продукцията идва от Турция, Гърция, Северна Македония, Албания и Италия, съобщи  NOVA. Сред най-внасяните стоки са традиционни български храни - домати, краставици, пипер, дини, а също и цитрусови плодове. 

„Нека да има проверки, нека да се проверява абсолютно всичко, включително и качеството на стоката, която влиза отвън. Не е тайна за никого, че някои от вносителите използват занижени фактури на вносни стоки“, коментира пред Нова тв изпълнителният директор на стоковата борса в Първенец Илия Гатев. според когото засиленият контрол е необходим, но не бива да се очаква той да доведе до понижение на цените.

Всъщност може да видим тъкмо обратния ефект - поскъпване. Интересното е, че българските власти започват акцията точно в момент, когато цените на плодовете и зеленчуците вървят надолу.  Проверките на камионите с внос може да се окажат протяжни, прекомерни, прекалено педантични и в крайна сметка да се окаже, че "натискът" върху вноса ще отслаби натиска върху конкуренцията на българските стоки.

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Ключови думи:

внос на плодове и зеленчуци, засилен контрол, ГКПП

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