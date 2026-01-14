Държавата ще вложи €10,2 млн. в пътища за "Джирото"

Министерски съвет Премиерът Росен Желязков (вдясно от купата) и двама от министрите му - на спорта Иван Пешев и на туризма Мирослав Боршош (вторият и третият от ляво на дясно), позират в Рим на 1 декември, когато Италия представи маршрута на "Джирото" за 2026 г., стартиращ от България.

Сумата, която България ще инвестира в домакинството на първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия, набъбна до над €25 млн. Освен таксата от €15 млн., която дължи на притежателя на изключителните права от италианска страна - RCS Sports & Events S.r.l., държавата ще отпусне още €10,2 млн. за привеждане на трасетата по маршрута в подобаващ вид за второто най-престижно велосъстезание в света.

Това става ясно от отговор на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев на депутатски въпрос, свързан с организацията на българската част от "Джиро д`Италия" тази година. Питането на народния представител от ПП-ДБ Джипо Джипов е от 15 декември 2025 г., а отговорът е от 14 януари 2026 г.

"За привеждане на пътната инфраструктура спрямо изискванията на организаторите е направен разчет за стойността на необходимите средства - около 20 млн. лв. (10,2 млн. евро), който ще подлежи на корекции след зимния сезон. Дейностите включват асфалтови работи, полагане на маркировка, подмяна и монтаж на ограничителни системи за пътища, земни работи, както и премахване на излишна растителност", пише шефът на АПИ.

Той не посочва конкретни срокове за изпълнение, но от думите му става ясно, че същинската дейност по ремонтите няма да започне преди пролетта.

"Например маркировката ще може да се положи при подходящи метеорологични условия и след почистването на настилката от инертните материали, използвани при опесъчаването на пътя при зимното поддържане, тъй като зимните месеци са неподходящи за качественото извършване на тази дейност", подчертава Вълчев.

По силата на договора между RCS Sports & Events S.r.l. и българското правителство страната ни ще организира три етапа от "Джирото" през 2026 г., включително т. нар. Гранде Партенца - старта на 109-ото издание на състезанието. Той ще бъде даден на 8 май в Несебър.

В първия етап участниците ще изминат 156 км по обиколен маршрут из крайбрежието на Черно море и ще финишират в Бургас. Във втория ден (9 май) ще се проведе етапът Бургас - Велико Търново (220 км), а третата отсечка ще е от Пловдив до София през Боровец (174 км) на 10 май. За целта керванът от колоездачи ще бъде транспортиран между Велико Търново и Пловдив с отборните каравани и автобуси вечерта на 9 май.

Домакинството на "Джиро д`Италия" беше анонсирано миналия август от министъра на туризма Мирослав Боршош и министъра на младежта и спорта Иван Пешев. През декември двамата присъстваха на церемонията в Рим по представяне на маршрута на вековната надпревара за 2026 г.

В началото на тази година правителството гласува да се отпуснат необходимите €15 млн. за таксата за организиране, като целеви средства в бюджета на спортното министерство (ММС). Сумата от €10,2 млн. за ремонтните дейности на АПИ най-вероятно ще бъдат заложени в бюджета на регионалното ведомство (МРРБ).