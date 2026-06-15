Хотелиерите натискат за дотации за полетите с германски туристи

Пореден бранш очаква държавна помощ. Туроператори и хотелиери призоваха правителството да субсидира полетите с германски туристи по нашето Черноморие.

Близо 120 хиляди туристи от Германия няма да дойдат това лято на море в България заради липсата на достатъчно чартърни полети. Спадът се очертава да е с 30%, след като са спрени чартърните полети от 7 града в Германия заради разрив в отношенията на две авиокомпании, алармираха от туристическия бранш на форум в курорта "Свети Влас".

"Имахме много добро търсене от германския пазар, което ни даваше сериозна надежда за сезона. В края на ноември обаче разбрахме, че основната авиокомпания няма да продължи летателната си програма", обясни Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите.

Проблемът произтича от прекратяването на партньорството между "Електра Еъруейз" (Electra Airways) и "СънЕкспрес" (SunExpress), което е било договорено по време на туристическото изложение в Берлин през 2025 г. и е трябвало да гарантира необходимите чартърни капацитети за германските туроператори в рамките на три години. След приключването на Сезон 2025 се оказало, че по някаква причина това партньорство вече не е изгодно за тях и те решават да го прекратят. "Това е договореност между две авиокомпании, а не пряко между "Електра Еъруейз" и германските туроператори, но резултатът е, че в момента нямаме необходимия капацитет да докараме германските туристи", обясни Грошов.

"Полетите от Германия в момента се осъществяват основно от групата на "Луфтханза", която е увеличила капацитети си, но на двойно по-високи цени. При пакетните почивки това води до изключително поскъпване и неконкурентност на нашите крайни цени", оплака се Калин Сутев, управител на "Дестинейшън турист сървис" - агент на германския туроператор "Dertour Group" в България.

Едно от решенията на проблема е държавата да дотира самолетни седалки така, както беше след пандемията от COVID-19, предлагат от бранша. Тогава бе обявена субсидия от 35 евро за седалка, платени от държавния бюджет.

При липсата на редовен бюджет за 2026 г. и огромния бюджетен дефицит е странно на каква държавна помощ разчитат туристическите фирми сега.

От Асоциацията на инкаминг туризма настояват, че субсидирането на чартърни полети е обичайна практика в редица европейски държави, особено в региони, силно зависими от международния туризъм. Германските туристи са много важни, защото формират между 10 и 15% от общия туристически поток към страната, твърдят от асоциацията. И припомнят, че в най-силните години България е привличала между 750 000 и 800 000 германски туристи годишно, докато сега са паднали до малко над 300 000.

Обещания

"България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад", заяви министърът на туризма Илин Димитров в "Свети Влас". Той пристигна в курортния град за откриването на конференцията "Изживей България 2026".

По думите на министър Димитров причината в момента курорти като "Слънчев бряг" да изглеждат толкова празни, е липсата на германски туристи.

Министърът припомни, че в България вече съществува фонд за авиационна свързаност по Черноморието - общините Варна и Бургас заделят средства от туристическия данък за стимулиране на полети до местните летища. Според Димитров обаче е необходим по-мащабен механизъм с участието на държавата и туристическия бизнес.

По време на форума в "Свети Влас" ще бъдат обсъдени необходимите финансови параметри на подобен спасителен механизъм. Според Димитров Министерството на туризма вече работи съвместно с черноморските общини за използване на средства от фондовете за авиосвързаност, летищните оператори и държавния бюджет с цел привличане на повече туристи от Германия.

Оказва се, че не само "Слънчев бряг" е празен по това време на годината въпреки лятното време. В повечето морски курорти сезонът още не е започнал, като една причините са притесненията на туристите от прекалено надути цени. Нито един от хотелиерите, нито пък министърът говорят за сваляне на цените, някакви отстъпки или други мерки за привличане на българските туристи.