Депутатите разшириха безплатните услуги от кадастъра

Илияна Димитрова Очаква се папките с хартия да понамалеят с последните промени в закона за кадастъра и имотния регистър.

Парламентът одобри обширни промени в Закона за кадастъра и имотния регистър на второ четене, целящи да намалят административната тежест за гражданите и бизнеса. При работа с кадастъра ще се разчита повече на електронни документи и ще се увеличи кръгът на безвъзмездно предоставяните услуги.

Със същия законопроект бяха изменени Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за подземните богатства и редица други, с които чиновниците се задължават да се снабдяват по служебен път със скици, скици-проекти и различни документи от кадастралната карта и кадастралните регистри. Това ще става чрез електронен обмен на документи между административните органи – т.нар. вътрешни електронни административни услуги, така че да не се изискват тези документи от гражданите и бизнеса

Кадастралната карта и регистрите вече ще се създават, поддържат и съхраняват само в цифров вид. Преди законът изискваше да се изработват в цифров, графичен и писмен вид, но бързо губещите актуалността си разпечатки само създават ненужни разходи.

Общините ще осигуряват на експлоатационните дружества безвъзмезден достъп до специализираните карти и регистри за устройствено планиране, когато данните от тях са им необходими, за да изпълняват задачите си в инвестиционното проектиране.