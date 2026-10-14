Депутатите одобриха сезонните застраховки "Гражданска отговорност"

Застрахователните компании вече ще трябва да предлагат и сезонни застраховки "Гражданска отговорност". На какви цени - предстои да видим.

Собствениците на мотоциклети, кемпери и други специализирани превозни средства имат право да ги застраховат и за по-кратки срокове и по-евтино, вместо да плащат полици за цяла година. Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането за задължителната "Гражданска отговорност", приети окончателно от Народното събрание. Така занапред застрахователните компании ще са длъжни да предлагат и "сезонни" договори, за срокове под 1 година - за месец, два и др.

Сезонните полици "Гражданска отговорност" обаче няма да са масов продукт - те са само за превозни средства, които не се използват целогодишно. Такива са мотоциклетите, кемперите, самоходна техника и т.н. Според новите текстове става дума за: моторни превозни средства с временна или транзитна регистрация, за срока на валидност на регистрацията, бавнодвижещи се пътни превозни средства, самоходни машини, превозни средства от категория L, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили.

През юни представители на мотоклубове в страната излязоха на протест с искане за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Тяхното недоволство беше, че държавата бездейства и не иска да накара застрахователните компании да предлагат "Гражданска отговорност" с намалена продължителност и съответно с по-ниска цена.

Още промени

Депутатите гласуваха и промени, уреждащи случаите, когато застраховател е изгубил лиценза си и Националното бюро на автомобилните застрахователи трябва да покрие щети от катастрофа в чужбина.

При тези обстоятелства Гаранционният фонд ще може да осигурява необходимите средства чрез Обезпечителния фонд. Предвижда се плащането да бъде извършвано до 7 дни след получаване на уведомление от Националното бюро. След това Гаранционният фонд ще си търси парите от съответния застраховател, за да потърси обратно изплатените суми.

Механизмът обхваща не само обезщетенията за причинени вреди, но и лихвите, разноските по уреждането на застрахователните претенции и разходите за обработването им, дължими на национални бюра или компенсационни органи.

Когато Националното бюро вече е изплатило обезщетението, а застрахователят не е възстановил сумата и банковата гаранция или презастрахователните договори не са я покрили, Обезпечителният фонд ще трябва да му възстанови средствата в срок до 15 дни от предявяването на вземането.