Депутати се канят да продънят бюджета преди изборите

Депутатите от отиващото си 51-во Народно събрание щедро предлагат нови харчове, въпреки липсата на редовен държавен бюджет за 2026 г. Те са вкарали един куп предложения между първото и второто четене на новия удължителен закон за бюджета, след като действието на сегашния изтича на 31 март.

Както е известно, служебният кабинет на Андрей Гюров внесе проект, с който се разширяват възможностите на държавата и кметовете да правят разплащания до приемането на редовен бюджет, което се очертава да се случи не по-рано от средата на годината. Предвижда се индексиране на заплатите в бюджетната сфера с нови 5% със задна дата от 1 януари, а освен това правителството обеща да намери пари и за 5% индексация на няколко държавни търговски дружества като "Български пощи", БДЖ, НКЖИ, фирмите за градски транспорт.

Това обаче не е достатъчно за политическите партии, които вече са в активна предизборна кампания.

Положението е "дайде да дадем"

Партията "Има такъв народ", която според социологическите проучвания няма да я има в следващия парламент, внезапно извади от нафталина предложението си за рязко намаляване на субсидиите за партиите от 8 лв. на едно левче за глас. Това е една от някогашните дръзки идеи на Трифонов и компания, с които навремето успяха да подведат доста избиратели. А тъй като не са много в час с финансите, вносителите на предложението са забравили, че вече сме в еврозоната и че е трябвало да предложат субсидията занапред да е 50 евроцента.

ИТН са внесли и друг текст - в защита на кеша. Те искат да се вдигне летвата за сумите, които могат да се плащат в брой, заради инфлацията и за улеснение на хората в малките населени места, както и по-възрастните хора. Предложението е таванът за разплащания в брой да стане 10 000 евро, след като да края на 2025 г. бе 10 000 лв. Не е ясно защо от партията на Слави Трифонов са се сетили за проблема точно сега, броени дни преди изборите. Както е известно, плащането и взимането на пари на ръка често е начин да се крият доходи и данъци.

От ИТН внезапно са се загрижили също и за доходите на медсестри, акушерки, фелдшери, зъботехници, масажисти и др. и предлагат заплатите им са са с 25% по-високи от средната работна заплата за обществения сектор. Нищо, че неотдавна Тошко Йорданов се подиграваше с младите лекари специализанти, когато протестираха за достойно заплащане.

В същия дух на демагогия ИТН искат заради поскъпването на горивата правителството да бъде задължено да изплаща компенсации на "транспортия сектор и градския транспорт", лечебните заведения, училища, детски ясли и градини, замеделци - всеки месец до приемането на редовния бюджет за 2026 г. Вносителите изобщо не са си дали труд да пресметат и напишат колко ще струва тази обширна помощ и каква пробойна ще отвори в държавната хазна.

Още "грижи" за харченето

Николай Нанков от ГЕРБ е вкарал няколко нови параграфа, с които се развързват ръцете на кметовете и общинските съвети, въпреки че те не може да гласуват свои бюджети при липсата на общ държавен бюджет. В момента - с първия удължителен бюджет - общинските разходи са ограничени до размера на разходите за съответния месец на предходната година. Служебният кабинет вече предложи да се позволи на кметовете да правят и по-големи разходи до размера на събраните в съответния месец собствени общински приходи. Нанков обаче предлага много повече възможности.

Например за разходите за персонал да няма никакви ограничения - те да се предоставят до фактическия им размер за съответния месец след всички актуализации на минимална работна заплата и 5% индексация. Предлага се също неусвоени средства по бюджетите на общините към 31 декември 2025 г. от трансфери за целеви разходи да се разходват за текущи разходи. В същото време на Министерски съвет се позволява да завиши от 1 април трансферите по редица делегирани на общините дейности.

Депутатите от левицата предлагат аналогични на ГЕРБ идеи за повече харчове от общините.

Делян Добрев предлага Министерски съвет да издаде държавни гаранции в размер на близо 92 млн. евро за финансиране на разширяването на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" във връзка с реализацията на Вертикалния газов коридор, който свързва България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Мотивите за това искане е стратегическото значение на този проект за страната ни и целия регион на Централна и Югоизточна Европа.

Други депутати от ГЕРБ са внесли още предложения. Десислава Танева и Цвета Караянчева предлагат промени в Закона за ББР, които позволяват държавната банка да гарантира до 80% кредитите по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. Увеличението на гаранционното покритие се налагало заради инфлацията и оскъпяване на инвестициите, повишени лихвени проценти и намаляване на риска за търговските банки, което пък щяло да стимулира кредитирането.

От ДПС са вкарали редица предложения, засягащи възстановяване на ДДС и различни плащания - на общини, на фонд "Земеделие" и т.н. В последния възможен срок са вкарали и натоварване на бюджета на КЕВР с 6.5 млн. евро - за тестване на електро- и газомери.

Хората на Пеевски обясняват, че държавата в лицето на енергийната комисия трябвало да поеме проверките на 100 000 измервателни уреда за година. В момента заради многото оплаквания за необяснимо високи сметки за ток КЕВР е възложила проверки на 150 електромера за своя сметка, но това е извънреден случай. Иначе законът по принцип вменява поемането на разходите за тестване на измерващи устройства на дружеството доставчик - ако се окаже, че уредът е неизправен, или на абоната - ако се окаже, че оплакването му за неточно отчитане не е основателно.

Припомняме, че по искане на ДПС-Ново начало парламентът гласува и решение, с което задължи служебното правителство да приеме пакет от антикризисни мерки заради повишението на цените на горивата след избухването на войната с Иран. Не е ясно какви средства са необходими за реализация на този антикризисен пакет, но депутатите от ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН гласуваха парите да се осигурят от повишените приходи от ДДС от скъпите горива, Българската банка за развитие, а ДПС-НН добавя и Фискалния резерв в предложенията си към удължителния бюджет.