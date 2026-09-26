България е данъчен рай в Европа

България заема пето място сред европейските юрисдикции в новия индекс за данъчна оптимизация на Global Citizen Solutions (GCS), който сравнява условията в 48 държави и територии за хора, които живеят, работят или инвестират извън родината си. С 62,8 точки страната е изпреварена само от Малта, Кипър, Монако и Грузия, съобщава Euronews.

Класацията не отчита само размера на данъчните ставки, защото GCS използва 11 показателя, обединени в три основни категории: данъчна тежест, данъчна структура и инвестиционна миграция, която включва възможностите за получаване на право на пребиваване или гражданство. По-високият резултат означава по-благоприятни условия за международно мобилни граждани.

България е данъчен рай

Най-силната страна на България в индекса е данъчната тежест. Страната ни получава 92 т. от 100 възможни, което я поставя на второ място в Европа като данъчен рай, след Монако (93) и пред Андора (89), Малта и Кипър (по 82).

Този показател включва данъка върху личните доходи, данъка върху капиталовите печалби от борсово търгувани ценни книжа, данъка върху нетното богатство и данъка върху наследствата. Така България се оказва сред държавите в Европа, които получават най-висока оценка по отношение на общата данъчна тежест за физическите лица, защото у нас данъкът върху личните доходи е 10%.

Данъчната ни структура обаче е сред най-лошите

Самият индекс на GCS обаче е по-широк и затова България получава по-ниски оценки по другите критерии. Всъщност данъчната тежест и данъчната структура формират 85% от крайния индекс и имат еднаква тежест.

Данъчната структура оценява начина, по който държавите третират доходите, реализирани в чужбина, както и данъчното облагане на хората, които напускат страната.

И точно този показател дърпа страната ни назад, защото той е едва 29 точки. Така България е на дъното, изпреварвайки единствено Германия (17), Унгария (25), Андора (26) и Естония (27). Турция също има 29 точки, но е разглеждана отделно в доклада.

По третия показател - трансгранично данъчно третиране, България има приличните 74 т. и това я изкачва на пето място в общото класиране.

Ето и Топ 15 в него:

Лидерите Малта и Кипър са единствените европейски държави в световния Топ 10 - сътветно на 6-о и 10-о място. Това се дължи най-вече на преференциалните данъчни режими, а не просто на ниски номинални ставки, както е в България.

Прави впечатление, че най-голямата икономика в Европа - Германия, е на последно място сред всичките 48 разглеждани юрисдикции, най-вече заради едва 17 т. за данъчна структура и едва 40 за данъчна тежест. Други силни икономики също имат доста слаб показател за данъчна тежест - Испания (25), Франция (26), Дания (30). Но това не ги прави по-зле от българската.

Не е най-важното и данъчната оптимизация. Швеция, например, е втора в света по качество на живот, но е едва 32-ра по данъчна оптимизация. Германия е трета по качество на живот, но 48-а по данъчна оптимизация. Дания е съответно 4-а и 47-а, а Норвегия - 5-а и 40-а.

Просто според индекса GCS най-добрият данъчен резултат не означава автоматично най-добро място за живот. Затова и единствените 7 изключения (които са в горната половина по данъчна оптимизация и едновременно са в Топ 50 по качество на живот) са Малта, Кипър, Португалия, Швейцария, Уругвай, Коста Рика и Мавриций.