Българинът изяжда по 69 кг хляб и 58 кг месо годишно

В Световния ден на храните - 16 октомври, Националният статистически институт публикува любопитни данни за хранителните навици на българите.

През 2024 г. един човек в България е консумирал средно 166 броя яйца, 10 литра олио, 12 кг сирене и 58 кг месо и месни произведения. Потреблението на хляб и тестени изделия е било средно по 69 кг на човек, на прясно мляко - 20 литра, а на кисело мляко - 28 кг. Годишното меню на българина включва също 76 кг зеленчуци и 60 кг плодове.

Световният ден на храната се отбелязва за първи път през 1981 г. по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Всяка година събитията за честването се провеждат под определена тема. Тази година тя е „Ръка за ръка за по-добра храна и по-добро бъдеще“. Вече над 150 държави се включват в проявата, като България се присъединява през 2006 г.