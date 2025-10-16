Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българинът изяжда по 69 кг хляб и 58 кг месо годишно

Днес, 11:51
Pixabay

В Световния ден на храните - 16 октомври, Националният статистически институт публикува любопитни данни за хранителните навици на българите.

През 2024 г. един човек в България е консумирал средно 166 броя яйца, 10 литра олио, 12 кг сирене и 58 кг месо и месни произведения. Потреблението на хляб и тестени изделия е било средно по 69 кг на човек, на прясно мляко - 20 литра, а на кисело мляко - 28 кг. Годишното меню на българина включва също 76 кг зеленчуци и 60 кг плодове.

 

Световният ден на храната се отбелязва за първи път през 1981 г. по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Всяка година събитията за честването се провеждат под определена тема. Тази година тя е „Ръка за ръка за по-добра храна и по-добро бъдеще“. Вече над 150 държави се включват в проявата, като България се присъединява през 2006 г. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

храни, хляб

Още новини по темата

КЗК подхваща и фармацевтичния бизнес
19 Юли 2025

Хубавият хляб започва да мухлясва на третия ден

21 Окт. 2024

Агенцията по храните онемя за фалшивото сирене

26 Септ. 2024

МФ: Има проблем с 15-те % таван за надценката на хляба
27 Юни 2024

След 1 юли бял, "Добруджа" и типов хляб може да изчезнат
26 Юни 2024

МЗХ ще въвежда бюрократичен контрол върху фермерските пазари
11 Окт. 2023

Евростат: Храните в Румъния и Полша са по-евтини от тези в България
21 Юни 2023

Колко министри са нужни, за да съсипят един бизнес?
14 Апр. 2023

Служебният кабинет предлага 10%-ният таван на надценката да важи за 17 вида храни
07 Апр. 2023

Държавата ще лепи стикери върху най-евтините храни в магазините
01 Апр. 2023

Икономическото министерство пусна абсурден сайт с цените на 30 храни

25 Март 2023

Цените на някои храни намаляват с 8%
19 Март 2023

Храните и услугите на телекомите помпат инфлацията през февруари
15 Март 2023

Агенцията по храните хвана 368 кг стоки с изтекъл срок на годност
10 Март 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар