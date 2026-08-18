Бизнесът иска да се отворят отново урановите мини

В Източномаришкия въглищен басейн вече се правят геоложки проучвания и оценка на икономическия потенциал за добив на критични суровини и редкоземни метали като германий, литий, галий.

Българската минно-геоложка камара (БМГК) е разработила проекти за възобновяване на добива на критични суровини и редкоземни метали и очаква съдействие от правителството. И вече е обсъдила с премиера Румен Радев бъдещо развитие на добива на уран, волфрам и манган у нас.

Това съобщи председателят на БМГК Николай Вълканов на събитие по случай Деня на миньора.

"Европейският съюз отпуска финансиране, за да се разработват находища на критични суровини, но у нас това не се прави. Надявам се с министъра на енергетиката Ива Петрова и с премиера Румен Радев да започнем да работим в тази насока", каза Вълканов.

"Готови сме съвместно да разработим програма за проучване и оценка на потенциала на България за добив на стратегически и критични суровини, включително редкоземни метали", отговори министър Петрова. Тя посочи, че правителството ще насърчава проучванията за нови находища и възможности за съпътстващ добив на продукти с висока добавена стойност.

Според Минно-геоложката камара, към този момент най-важни критични суровини са уран, волфрам и манган.

"България разполага със залежи на уран, но добивът му е спрян с решение на правителството преди повече от 30 години. Мотивите са били свързани с тогавашната ниска рентабилност и с екологични съображения. Сега технологиите са се развили и позволяват уран да се добива безопасно за околната среда и за работещите", каза Вълканов.

Затова от бранша настояват правителството да преразгледа забраната за добив на уран и да отвори процеса чрез концесиониране.

В България през 80-те години на ХХ век са експлоатирани над 40 уранови мини в страната. Находища на уран има в района на София (Бухово и Кътина), в Родопите (Смолянско, Доспат), в Пиринско (Елешница), а също край Симитли, Белозем, село Смолянци, Монтанско и др.

Друг важен редкоземен метал е волфрамът, който се използва в електрониката, високите технологии и военната индустрия. В България основните находища са в Западните Родопи.

Вълканов припомни, че в края на 2018 г. бе блокиран, с решение на Върховния административен съд, проектът за добив на волфрам край Велинград. Концесията бе дадена през 2009 г. на фирма от групата на КЦМ, но до добив така и не се стигна. Съдът потвърди отказа на РИОСВ-Пазарджик да издаде разрешително и защити позицията на местната власт и гражданите срещу мината.

От БМГК посочиха, че в България е едно най-големите находища на манган в Европа. То е във Варненския руден район (до с. Оброчище). Редкият метал играе важна роля в производството на стомана и алуминиеви сплави, а също и за производството на алкални и литиево-йонни батерии.

Находището в Оброчище се експлоатираше от „Евроманган“ АД с 25-годишна концесия, предоставена през 1999 г. Тя обаче беше предсрочно прекратена през 2018 г. заради нарушения - неплатени концесионни такси, дългове за електроенергия, забавени заплати на работници и липса на адекватна поддръжка на мината. Оттогава, въпреки че има инвеститорски интерес, нова концесионна процедура не е отваряна.

"Очертава се до 10-15 години Европа да изчерпи запасите си с полезни изкопаеми. Правителствата трябва да вземат мерки как в бъдеще ще се снабдяват със суровини. Китай, например, взима концесии за добив на различни минерали в чужбина, за да развива индустрията си, автомобилостроенето, строителството. Един от регионите с голям потенциал е Африка, където има значителни запаси на полезни изкопаеми", коментира Николай Вълканов.

Маришкият басейн

"В Източномаришкия въглищен басейн вече се правят геоложки проучвания и оценка на икономическия потенциал за добив на критични суровини", каза министър Ива Петрова. Анализират се въглищни проби, за да се уточнят количествата и възможностите за извличане на ценни елементи като германий, литий, галий, а също и графит.

В началото на годината бе подписано споразумение за сътрудничество в такива проучвания между Българския енергиен холдинг, Българската академия на науките и „Мини Марица-изток". Част от пробите ще бъдат изпратени в Университета на Северна Дакота (САЩ), където се тества иновативна технология за извличане на концентрат от редкоземни елементи и получаване на пречистени висококалорични въглища.