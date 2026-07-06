Бивши депутати на БСП ще командват ВиК холдинга

БГНЕС Иван Шишков смени ръководството на Български ВиК холдинг. Новият петчленен директорски борд е "временен", до провеждането на конкурс. Кога ще има конкурс - не е ясно.

Български ВиК холдинг е поредното държавно предприятие, в което новата власт назначава свои хора. И поредният случай, в който кадровата политика на "Прогресивна България" буди недоумение.

От Министерството на регионалното развитие (МРРБ) уведомиха медиите, че по нареждане на министър Иван Шишков досегашните членове на управителния и на надзорния съвет са освободени. Холдингът минава на едностепенно управление, с петчленен съвет на директорите, и ето кои са петимата избраници в новото ръководство:

Манол Генов, бивш депутат от БСП и министър на околната среда в кабинета "Желязков", Любомир Бонев, също бивш депутат от соцпартията, Венелин Шъков - ВиК инженер, Явор Стойчев - юрист, и Пламен Манолов.

Появата на Манолов в борда на ВиК компанията е е особено изненадващо, тъй като само преди дни той бе освободен от друго държавно предприятие - Национална спортна база (НСБ), а спортният министър Ечно Керязов съобщи, че възлага ревизии на договорите на дружеството заради лоши финансови резултати.

В съобщението на МРРБ за новата управата на холдинга се посочва, че Манолов е бил изпълнителен директор на НСБ през 2014 – 2022 г., че е работил в банковата сфера и като юрисконсулт, че е ръководил и друго предприятие, стопанисващо спортни имоти - „Академика 2011", а също „Софийска компания за строителство и развитие" АД. Странно се премълчава, че е бил начело на НСБ и в последните две години.

Както Сега писа, през мандатите на Манолов като директор на "Национална спортна база" предприятието, което управлява най-големите спортни съоръжения у нас (стадион "Васил Левски", зала "Арена София", високопланинския комплекс в Белмекен и много други), натрупа загуба в общ размер 32,9 млн. лв. (финансовите години от 2015 до 2021, 2024 и 2025 г.).

А ето че дни след като бе отстранен от НСБ, Манолов ще командва като председател на Съвета на директорите на държавния ВиК холдинг, под чиято шапка са 27 водни дружества. Повечето са в лошо състояние, а ролята на холдинга основно е да преразпределя пари от бюджета и да им отпуска заеми.

Според разследващият сайт Bird.bg Пламен Манолов е близък с Николай Копринков, шеф на кабинета на премиера Румен Радев.

Изпълнителен директор на ВиК холдинга ще е Венелин Шъков. Той е строителен инженер, магистър по ВиК, с над 20-годишен опит в управлението на инвестиционни проекти. Работил е в Направление „Архитектура и градоустройство" към Столична община, където е отговарял за управлението и развитието на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация, се посочва в прессъобщението на МРРБ.

Любомир Бонев е представен като строителен инженер, асистент в катедра „Технология" към строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов", гр. София, бивш шеф на "Индустриална и логистична зона – Перник", с опит в областта на проектирането, строителството и инженеринга и строителния надзор. Народен представител в 44-то Народно събрание.

Манол Генов, който през януари 2025 г. – февруари 2026 г. бе екоминистър, а преди това депутат, е бил зам.-кмет на община Асеновград с ресор строителство и околна среда, а също и контрольор и управител на ВиК Пловдив, пише във визитката му, изпратена от пресцентъра на МРРБ.

Явор Стойчев е адвокат с дългогодишна практика в областта на търговското право, данъчното облагане и строителството, посочват от МРРБ. Завършил е и магистърска програма по строителство в Université de Lorraine, Франция и програма по счетоводство, одит и корпоративен анализ в Университета по застраховане и финанси. Докторант е по финансово право в Югозападния университет „Неофит Рилски".