Банките печелят яко от бума в кредитирането

Банките трупат все по-големи печалби от агресивното кредитиране на фона на символичните проценти, с които олихвяват спестяванията на гражданите и фирмите.

За първото полугодие статистиката на БНБ показва, че приходите от лихви в банковата система вече надхвърлят 2 млрд. евро (2,057 млрд. евро) при едва 368 млн. евро разходи за олихвяване на депозитите. Така нетните лихвени приходи възлизат на 1.689 млрд. евро - сума, която в сравнение с първото полугодие на миналата година, е почти 20% по-голяма.

Наред с това от такси и комисиони банките са събрали нетно 453 млн. евро за първите шест месеца на годината, което е с около 5% повече отпреди година.

За цялата банкова система отчетената печалба за първото полугодие възлиза на 1.1 млрд. евро, със 73 млн. евро (7.2%) повече от реализираната за същия период на миналата година.

Почти два пъти са нараснали заделените от банките резерви за евентуални лоши кредити. За първите шест месеца сумата е 229 млн. евро при 127 млн. евро за същия период на 2025 г.

Символично олихвяване на депозитите

Все още големите банки в страната не предлагат доходност за депозитите на домакинствата. Някои от банките дори вместо депозитни сметки предлагат разплащателни сметки за спестените пари на клиентите си, които не само, че са с нулеви лихви, а и всеки месец се топят заради такси за обслужване.

Според данните на БНБ през юни средната лихва по депозитите е 1.57%, като тя се формира основно от олихвяването, което предлагат по-малките банки.

В същото време депозитите на домакинствата нарастват всеки месец с двуцифрени темпове, така както и изтеглените кредити. Особено силен бе ръстът на вложенията на средства в банките в края на 2025 г. и началото на 2026 г. при въвеждане на еврото. Но и през юни тази година БНБ отчете значителен ръст на новооткритите депозити - 425 млн.е евро, което е 31% повече спрямо юни миналата година.

В края на юни в банките има 56.47 млрд. евро спестявания на домакинствата - това с е 18,6% повече от преди година.