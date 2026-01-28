Медия без
Българите са вкарали рекордните 107 млрд. лева в банките

Депозитите са се увеличили с 20% за година, обяви БНБ

Днес, 11:50
Илияна Кирилова

Депозитите на домакинствата в банките са надхвърлили 107 млрд. лв. в края на 2025 г., отчете БНБ. Сумата на спестяванията на българите е рекордно висока и представлява почти половината от брутния вътрешен продукт на страната.

За една година парите, които домакинствата държат на депозит в банките, са нараснали с близо 20%, показва още статистиката.

Този интерес за внасяне на свободните средства в банки въпреки нулевите лихви, които предлагат повечето от тях, се обяснява най-вече с процеса на въвеждане на еврото. От средата на 2025 г. финансовите институции масово обявиха отмяна на таксите за внасяне на левове по банкови сметки в опит да улеснят хората при обмяната на парите. Всички левови сметки бяха автоматично превалутирани в евро на 1 януари 2026 г. без никакви допълнителни такси.

От статистиката на БНБ е видно, че в последните месеци след обявяването на датата на влизането на България в еврозоната силно се ускорява нарастването депозитите на домакинствата. През юли 2025 г., когато излезе одобрението за приемането ни в еврозоната от 1 януари 2026 г., обемът на депозитите на домакинствата е бил 94 млрд. лв. До края на годината те са нараснали с 14% до 107 млрд. лв. Очакванията са през януари тази сума да нарасне още по-чувствително, но вече превалутирана в евро.

Тези дни от БНБ обявиха, че все още в населението има около 10 млрд. лева. Те може да бъдат внесени по сметки или просто обменени в евро безплатно в търговските банки и пощенските клонове до 30 юни 2026 г. След тази дата обменът им ще продължи, но е възможно банките и пощите да въведат такси за услугата.

Фирмените депозити също значително са нараснали в последните месеци. В края на декември 2025 г. те достигат 51.7 млрд. лв., което е с 10.2% повече от предната година.

 

 

