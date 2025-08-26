Асен Василев: За една година задлъжняхме колкото за 3

Бившият финансов министър Асен Василев се възмути от високия размер на новопоетия през 2025 г. дълг. Василев изтъкна, че от началото на годината до момента държавата е задлъжняла повече от колкото за последните три години, взети заедно. Василев попита къде са всичките тези пари и защо доходите са замразени и цените растат. За разлика от новия дълг, Василев си харесва стария, емитиран през 2022-2024, защото с него според лидера на ПП са постигнати важни неща.

Както "Сега" писа, новопоетият от началото на годината дълг достигна 16.5 млрд. лв. след поредна емисия на 300 млн. лв. дълг, този път на вътрешния пазар. Емитирането на тези огроми обеми не е новина - в закона за държавния бюджет бе заложен лимит от 18.9 млрд. лв. за новопоетия дълг, който още не е достигнат. Още тогава обаче рекордното ниво на дългово финансиране предизвика остри политически спорове, включително и заради планове да се финансират ББР и държавни дружества с крупни суми от бюджета.

Във видео в социалната мрежа "Фейсбук" Василев посочва детайлно какви добрини са извършени за хората с поетия дълг в периода 2022-2024 година. Според списъка на Василев 15,5 млрд. лв. са отишли за почти двойно увеличение на пенсиите и заплатите, данъчни облекчения за млади семейства, безплатни учебници за децата от първи до 12 клас, по 300 лева за всяко дете в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Василев включи и рекордното увеличение на бюджета на АПИ от 350 млн. на 4 млрд. лв., отделянето на на над 1 млрд. лева за нови влакове за БДЖ, придобиването на медицински хеликоптери и над 4000 нови линейки.

Голяма част от тези разходи продължават да съществуват и допринасят и за формирането на дефицита и свързания с него нов дълг и тази година. Някои от проектите, които споменава, бяха силно забавени и и се изпълняват и в момента. Самият Василев е известен като привърженик на умерените дефицити и получава остри критики, че в периоди на растеж бюджетът вместо да излиза на нула или излишък, реализира минуси. Самият той е многократно упрекван за разхлабването на бюджетната дисциплина. Рекордно високият дълг тази година наистина е факт, като размерът надхвърля значително сформирания дефицит по бюджета за момента. Финансисти коментираха, че на фона на изпълнението на бюджета може да се очаква по-висок дефицит от планирания. Бившият премиер Иван Костов на свой ред предупреди, че се правят счетоводни трикове да се занижи изкуствено дефицита, като така България рискува реномето си и процедура по свръхдефицит веднага след приемане в еврозоната. В анализа си за mediapool Костов сочи като такъв трик именно пренасочването на значителни суми към ББР и капитала на държавни дружества с цел прикриване на дефицит.