Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ВР обяви ново находище гигант, по-голямо от "Шах Дениз"

Огромният резервоар с нефт и газ е край бреговете на Бразилия в Атлантика

Днес, 12:48
Голямото откритие на BP e с обща площ над 300 квадратни километра. 
Голямото откритие на BP e с обща площ над 300 квадратни километра. 

BP (British Petroleum) обяви, че е открила край бреговете на Бразилия своето „най-голямо за последните 25 години“ находище на нефт и природен газ. Досегашният "шампион" на компанията беше газовото находище "Шах Дениз" в Азербайджан.
Новият огромен резервоар, който е кръстен „Бумеранг“, се намира в басейна Сантос в Атлантическия океан, на 404 километра от Рио де Жанейро.  

BP спечели правото да сондира и добива въглероди в тази част от акваторията на Бразилия на търг през декември 2022 г. На дълбочина 5855 метра компанията откри полезни изкопаеми с обща площ над 300 квадратни километра. Повишената концентрация на въглероден диоксид може да затрудни добива и да оскъпи преработката, затова BP в момента провежда допълнителни лабораторни проучвания за потенциала на "Бумеранг". 

ВР е 100% собственик на правото за добив, но ще плаща 5.9% от приходите си на бразилското правителство като концесионна такса. 

 

Отлична "реколта"


За британския търсач на нефт и газ 2025 г. се оказва много успешна - „Бумеранг“ е десетото откритие на BP тази година. Находките на компанията са в Бразилия,  Тринидад, Египет, в Мексиканския залив, Либия, Намибия, Ангола.
Преди „Бумеранг“ най-голямото находище в историята на британската компания в продължение на четвърт век е „Шах Дениз“ в Каспийско море, открито през 1999 г. Според азербайджански медии площта му надхвърля 140 квадратни километра. BP е
оператор на находището, но добив там се осъществява и от други компании - руската „Лукойл“, азербайджанската SOCAR и турската TPAO.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

BP, находище

Още новини по темата

Турция откри огромно находище на редкоземни метали

14 Юли 2022

Ердоган: Открихме още 85 млрд. кубика газ в Черно море
17 Окт. 2020

Турция очаква да открие до месец още газови находища в Черно море
13 Септ. 2020

Ердоган официално обяви, че Турция е открила голямо находище на газ
21 Авг. 2020

Откриха злато в Сърбия близо до границата ни

06 Февр. 2020

Иран се похвали с ново петролно находище
10 Ноем. 2019

Референдум за кариера във врачанското село Мало Пещене
14 Апр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар