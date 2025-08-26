ВР обяви ново находище гигант, по-голямо от "Шах Дениз"

BP (British Petroleum) обяви, че е открила край бреговете на Бразилия своето „най-голямо за последните 25 години“ находище на нефт и природен газ. Досегашният "шампион" на компанията беше газовото находище "Шах Дениз" в Азербайджан.

Новият огромен резервоар, който е кръстен „Бумеранг“, се намира в басейна Сантос в Атлантическия океан, на 404 километра от Рио де Жанейро.

BP спечели правото да сондира и добива въглероди в тази част от акваторията на Бразилия на търг през декември 2022 г. На дълбочина 5855 метра компанията откри полезни изкопаеми с обща площ над 300 квадратни километра. Повишената концентрация на въглероден диоксид може да затрудни добива и да оскъпи преработката, затова BP в момента провежда допълнителни лабораторни проучвания за потенциала на "Бумеранг".

ВР е 100% собственик на правото за добив, но ще плаща 5.9% от приходите си на бразилското правителство като концесионна такса.

Отлична "реколта"



За британския търсач на нефт и газ 2025 г. се оказва много успешна - „Бумеранг“ е десетото откритие на BP тази година. Находките на компанията са в Бразилия, Тринидад, Египет, в Мексиканския залив, Либия, Намибия, Ангола.

Преди „Бумеранг“ най-голямото находище в историята на британската компания в продължение на четвърт век е „Шах Дениз“ в Каспийско море, открито през 1999 г. Според азербайджански медии площта му надхвърля 140 квадратни километра. BP е

оператор на находището, но добив там се осъществява и от други компании - руската „Лукойл“, азербайджанската SOCAR и турската TPAO.