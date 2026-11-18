От Нова година училища, детски градини и детски ясли ще плащат по-скъп ток благодарение на "социалния" бюджет за 2027 г. на "Прогресивна България". Това съобщи депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски в кулоарите на парламента днес, предаде БГНЕС.

Депутатът припомни, че досега образователните институции са плащали електроенергия по цени за битови потребители, като тази практика е била запазена през 2022, 2023 и 2024 г. Сега обаче управляващите предвиждат те да преминат към цени за небитови потребители.

"За октомври цената е приблизително 190 евро. Досега са плащали около 74 евро", посочи Рибарски. Той определи промяната като противоречие на заявените от управляващите намерения за осигуряване на 2 млрд. евро за компенсации за електроенергия.

"Виждаме как управляващите ги обричат на безпаричие. Нямат и допълнителен трансфер в бюджетните средства, които са отделени за съответните общини", заяви депутатът.

Рибарски уточни, че училищата, детските градини и яслите ще бъдат третирани като небитови потребители, но няма да бъдат на напълно свободен пазар. По думите му те ще бъдат компенсирани до най-ниската граница от 180 евро. "Днес ще попитаме и в комисията как точно решиха, че при заявките, че 2 милиарда ще бъдат отделени за компенсации, точно детските градини, училищата и детските ясли трябва да останат без компенсации или с минимални компенсации", коментира той.

Като допълнителен проблем Рибарски посочи поскъпването на природния газ, който също се използва за отопление в много училища. По думите му през миналия месец увеличението е било 32,5%, а за настоящия месец заявките са за ново поскъпване от поне 14%.

По-рано ГЕРБ направи предложение в бюджета да се включат компенсации за тока за студентски общежития, училища, градини и молитвени храмове. Йорданка Фандъкова отбеляза, че промяната в ценообразуването се отнася не само за детски градини и училища, но и за общежитията и храмовете. В момента средната сцена на тока надхвърля 232 евро на мегаватчас, макар че за битовите потребители остава 74, отбеляза и Александър Иванов от ГЕРБ-СДС.