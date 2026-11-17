Управляващите тихомълком вдигнаха парите за култура в представения миналата седмица проектобюджет преди разглеждането му в парламента, но с малко и хаотично. Днес Евтим Милошев се похвали с 37 млн. евро увеличение за подопечното му Министерство на културата (МК), а реално общият скок на бюджетните разходи за целия сектор е едва... 5.5 млн. евро. Изчислението е спрямо бюджетните разходи, направени за култура през 2026 г. Що се отнася до първоначалните бюджетни разчети, публикувани на 6 ноември, в които културата бе орязана - спрямо тях сумите общо нарастват с 13.6 милиона, а за сметката на Министерството - с 21 млн. Разликите идват от факта, че парите на МК и общият секторен бюджет на група "Култура" са две различни величини.

На пресконференция днес Евтим Милошев съобщи официално, че проектобюджетът на Министерството на културата за 2027 г. е в размер на 307 024 800 евро, което е увеличение с 37 973 100 евро или над 14% спрямо 2026 г. Той е най-високият в историята на ведомството. Милошев подчерта, че увеличението се случва в условията на бюджетен дефицит и след приключването на програмата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Най-голям дял от средствата са предвидени за сценичните изкуства – близо 158,7 млн. евро. За фестивали, конкурси, събития и чествания са заложени 15 389 200 евро, а за кино – 32 553 400 евро. За обучение на кадри ще има над 50 млн. Почти двойно се увеличават средствата в капиталовата програма – от 5 787 700 евро на 11 528 800 евро. Те ще бъдат насочени към Националната галерия, Националната опера и Националната библиотека, както и към други институции, които се нуждаят от ремонт.

Единствената бюджетна програма с намаление е "Администрация" – средствата по нея се понижават от 4.179 млн. на 3.780 млн. евро, но това няма да доведе до съкращаване на служители, уточни министърът.

РЕАКЦИЯ

Сдружение "Независим културен сектор" на свой ред реагира, че нещата изобщо не изглеждат толкова розово, колкото ги представя Евтим Милошев. "Считаме, че корекцията в последния момент, без публичен съпоставим разчет и след изразено обществено недоволство, представлява кризисен пиар с публични финанси", пишат те в писмо до медиите и до парламентарните Комисии по бюджет и финанси и по Култура и медии.

"По нашия съпоставителен прочит между двете версии бюджетът на Министерството на културата нараства от 285,72 на 307,02 млн. евро, а разходите по група "Култура" в консолидираната фискална програма нарастват от 728,3 на 741,9 млн. евро. Спрямо 736,4 млн. евро през 2026 г. общият ръст е едва 5,5 млн. евро, като делът на културата от БВП намалява. До поисканите от сектора 939 млн. евро остават 197,1 млн. евро. В мотивите към променения проект са изброени мерки за 40 млн. евро, от които 18,3 млн. фигурират още в предишната версия. Посочени са 11,6 млн. евро за Националния културен календар в рамките на бюджета на министерството, където винаги е бил), 8,7 млн. евро за държавните сценични институти и едва 500 хил. евро допълнително за Национален фонд "Култура", пише в становището.

Тълкуванието на тези сметки е, че въпреки минималното брутно увеличение в проектобюджет 2.0 някои други пера ще загубят, за да може Министерството да получи повече.

Фактически бюджетът на Министерството на културата за 2027 г. нарастваше и в първия вариант на бюджета, но само до 285.7 млн. евро. В същия общите средства за всички културни дейности намаляваха с 8 млн. спрямо миналата година по изчисленията на Диана Андреева-Попйорданова от Обсерватория по икономика на културата. След промените в "12 без 5" секторът общо би трябвало да получи 5.5 млн. евро повече, отколкото в момента. Но и с тях при нарастващ БВП той бележи по-нисък бюджетен дял от миналата година въпреки вечните предизборни обещания за постепенно нарастване на разходите за култура до 1%.

В редактираната версия на проектобюджета възникват още неясности. Отбелязва се противоречие в сумите, посочени за филмовата индустрия. В обобщението са записани 1,9 млн. евро, а в подробния текст – 1,4 млн. евро. "Коя от двете суми е заложена в бюджетния разчет и какво точно се предлага на народните представители да подкрепят?, питат от Сдружение "Независим сектор". Те настояват за яснота дали и по кой бюджетен ред са осигурени необходимите 340 хил. евро за изпълнение на договорните задължения на Българската национална филмотека по Плана за възстановяване и устойчивост. Посочените в бюджетните мотиви 0,4 млн. евро са общ ресурс за издръжка на няколко групи културни институти и не може да се установи дали включват тази сума.

"Остава и основният въпрос към вносителя: Ако допълнителните средства са необходими, защо липсваха в проекта, публикуван на 6 ноември? Какви обстоятелства наложиха промяната десет дни по-късно и въз основа на какви критерии бяха определени сумите? Защо корекцията за 2027 г. е оставена без финансов план за преодоляване на хроничното недофинансиране и за повишаване на възнагражденията в читалищата, музеите и библиотеките през периода 2027–2029 г.? Внасянето на променен проект в навечерието на разглеждането му, с противоречиви числа в мотивите и без публичен съпоставим разчет, според нас е в разрез с принципите на отчетност и отговорност и на прозрачност по чл. 20, т. 2 и т. 7 от Закона за публичните финанси", заключава писмото.

За тази вечер в 18:30 има обявен протест в София под наслов "Положението не е розово", който е подкрепен от културните дейци. Промяната в проектобюджета, обявена днес на обед от министър Милошев, не го отменя, отбелязват те.